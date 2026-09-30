Aclarada la situación entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador nacional

El seleccionador de la selección portuguesa ha dado su opinión sobre las recientes tensiones en el equipo y los malentendidos con Cristiano Ronaldo. La suplencia del veterano delantero, que ha logrado grandes resultados en la Champions League y en el ámbito internacional, así como la tensión surgida tras el partido contra Noruega, están en el centro de la atención pública. A pesar de la buena racha del equipo en la Nations League, el descontento de la estrella es objeto de intenso debate en la prensa. Así lo informa Goal.com. informa .

Según Goal.com, Cristiano Ronaldo, de 41 años, expresó su descontento tras no jugar en el encuentro contra Noruega. A pesar de que Portugal ganó el partido por 2-1, el hecho de que el delantero permaneciera en el banquillo provocó ciertos malentendidos en la concentración del equipo. La dirección de la federación de fútbol del país tuvo que intervenir de inmediato para calmar la situación.

El error del entrenador y el malentendido en el banquillo

En la rueda de prensa, el seleccionador habló abiertamente sobre sus tácticas y planes, subrayando que existía un acuerdo previo con el jugador. Admitió haber cometido un error al cambiar su decisión debido a cómo se desarrolló el guion del partido. Según el técnico, dar instrucciones al jugador y luego no sacarlo al campo aumentó la tensión en el equipo.

«Había hablado con Cristiano de antemano. Conocemos bien sus capacidades físicas y habíamos hecho planes en consecuencia. Sin embargo, el transcurso del partido hizo que pensara que su ayuda podría ser necesaria y le hice calentar ya en el minuto 45. Ahí es donde cometí un error, debería haberle hecho calentar 15 minutos más tarde», declaró el seleccionador.

Intervención de la federación y situación en los entrenamientos

Tras la escalada de la situación, el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, tuvo que intervenir directamente. El martes por la noche, el presidente se reunió con el seleccionador y el capitán para poner fin a los rumores y aclarar las relaciones. Se informó que las noticias que circulaban en la prensa sobre un supuesto boicot del jugador a los entrenamientos eran totalmente infundadas.

El seleccionador desmintió los rumores sobre la ausencia de Ronaldo en los entrenamientos, subrayando que realizó ejercicios de recuperación al igual que otros jugadores lesionados. Según él, un jugador profesional como Cristiano nunca se negaría a entrenar y la visita del presidente fue solo una conversación rutinaria.