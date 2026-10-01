«Sensación» en la Copa del Golfo: se conocen los cruces de semifinales

Arabia Saudita La fase de grupos de la prestigiosa Copa del Golfo, que se disputa en los campos de Arabia Saudita, ha concluido. Los partidos de la 3ª jornada del Grupo B ofrecieron a los aficionados una intensa lucha táctica y un resultado verdaderamente sensacional.

En el partido donde ya estaba resuelto el liderato del grupo, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos empataron (1:1). De esta forma, ambos equipos alcanzaron los 7 puntos y avanzaron a la siguiente fase del torneo.

5 goles a Bahrein: la sensación de la jornada

El evento más destacado y sorprendente de la jornada ocurrió en el partido entre Bahrein y Yemen. Los jugadores yemeníes, considerados los menos favoritos, destrozaron la defensa rival y lograron marcar 5 goles (5:2).

Esta victoria permite a Yemen cerrar el torneo con una nota positiva sumando 3 puntos, mientras que Bahrein se despide de la competición sin sumar puntos.

Estadísticas de la 3ª jornada y goleadores:

EAU — Qatar 1:1 Goles: Saleh (45+4) — Almoez (33).

Bahrein — Yemen 2:5 Goles: Humood (6), Madan (67) — Al-Gahwashi (18), Al-Matari (31), Al-Wasmani (40, 90+5), Abbas (44).

Duelo de gigantes continentales en semifinales

Tras la conclusión de la fase de grupos, los cruces para las semifinales son los siguientes:

Qatar — Arabia Saudita: Qatar, que compartió el liderato del grupo, enfrenta su prueba más difícil en semifinales. Se medirán ante los anfitriones del torneo, Arabia Saudita, quienes lograron un pleno de victorias en el Grupo A. Arabia Saudita en el campo.

EAU — Omán: Los Emiratos Árabes Unidos, clasificados para los playoffs, se enfrentarán a Omán, un equipo ordenado y complicado que terminó segundo en el Grupo A.

Se espera que las fases decisivas ofrezcan una lucha intensa y sin cuartel por el trofeo principal de la región del Golfo.