Golpe inesperado antes del partido contra Dinamarca: Ronaldo abandona la concentración de Portugal

Ha surgido una tensión inesperada en torno a la selección nacional de Portugal. El capitán y líder del equipo, Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración antes de tiempo, en la víspera de un partido crucial contra Dinamarca por la 3ª jornada de la Liga de Naciones.

Según informa el prestigioso medio español Marca el delantero estrella de 41 años planea partir en las próximas horas en su avión privado, estacionado en Madrid, hacia la sede de su club en Arabia Saudita. Pausa misteriosa en el entrenamiento y declaración del entrenador

Este suceso ha caldeado aún más el ambiente ya inestable alrededor del equipo nacional. Previamente, habían circulado informes de que Ronaldo había terminado su sesión de entrenamiento antes de tiempo y abandonado el campo.

Aunque el entrenador Jorge Jesus insistió en la rueda de prensa en que no hay conflictos internos y que el ambiente es saludable, sus declaraciones no lograron disipar las dudas. Jesus admitió abiertamente que es muy probable que el capitán no juegue contra Dinamarca. El hecho de que el jugador viaje a Arabia Saudita poco después de abandonar el entrenamiento sugiere una crisis.

Situación en la Liga de Naciones: ¿ha disminuido la necesidad de Ronaldo?

El inicio del Portugal en este torneo está siendo bastante flojo para Ronaldo:

Contra Gales (1-0):

Cristiano fue titular y jugó 67 minutos, pero no pudo registrar goles ni asistencias; Contra Noruega (2-1):

El cuerpo técnico dejó al veterano delantero en el banquillo y no llegó a jugar. Ante estos resultados, crecen las especulaciones de que Jorge Jesus está apostando por formar el equipo sin Ronaldo, lo que podría haber causado el descontento del capitán.

El examen danés y un futuro incierto

Portugal se enfrentará a Dinamarca el 1 de octubre en el estadio Parken de Copenhague. En un momento en que se disputan puntos importantes en la tabla, la baja de Ronaldo y su abandono del equipo generarán sin duda un gran debate entre la Federación Portuguesa de Fútbol y los aficionados.

Por ahora, ni Ronaldo ni sus representantes han hecho comentarios oficiales sobre la situación. Sin embargo, esta decisión pone sobre la mesa serias dudas sobre su futuro en el ámbito internacional.

Hozircha Ronalduning o‘zi va uning vakillari vaziyat bo‘yicha rasmiy izoh berganicha yo‘q. Biroq bu qaror uning xalqaro maydondagi kelajagi borasida jiddiy savollarni kun tartibiga chiqarmoqda.