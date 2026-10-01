Se exige una decisión sobre el Manchester City antes del final de la temporada actual

Los directivos de los clubes de la Premier League exigen que se apliquen sanciones firmes contra el Manchester City, declarado culpable de infringir las normas financieras, antes de que finalice la presente temporada. Tras las impactantes acusaciones relacionadas con el aumento artificial de ingresos por más de 900 millones de libras esterlinas, los responsables de los clubes rivales temen que el retraso en las sanciones ponga en duda la integridad de la carrera por el título. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la Premier League confirmó el martes que el club ha sido declarado culpable de todos los cargos relacionados con irregularidades financieras entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. Si las consecuencias para el Manchester City no se determinan a tiempo y vuelven a ganar el título, esto podría generar una gran incertidumbre en el torneo.

Actualmente aumenta la presión sobre la comisión independiente para que actúe con rapidez. El panel independiente concluyó que el club infló artificialmente sus ingresos en más de 900 millones de libras mediante acuerdos de patrocinio «falsos». Un directivo de un club, que habló bajo condición de anonimato a la BBC Sport, subrayó que resolver la situación lo antes posible sería beneficioso para todos.

Sanciones y proceso de apelación

Al responder a la pregunta de si es realista una conclusión rápida, el funcionario añadió que los riesgos son evidentes y que es necesario prevenirlos. Por su parte, el Manchester City ha negado rotundamente todas las acusaciones y ha anunciado su intención de presentar una apelación formal antes de finales de esta semana.

Según las reglas de la Premier League, una apelación debe resolverse en un máximo de 12 semanas tras su presentación. Sin embargo, el director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano, ha señalado que el proceso podría llevar mucho tiempo. No obstante, el comunicado oficial de la liga destaca el deseo de cerrar el caso lo antes posible para evitar litigios prolongados.

Cabe destacar que el Manchester City no puede llevar su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que su último recurso podría ser acudir al Tribunal Superior. Pronto se celebrarán audiencias especiales sobre las sanciones por parte de la comisión independiente, lo que determinará el futuro del club.