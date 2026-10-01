El ajedrez uzbeko reconocido mundialmente: Rustam Qasimdzhanov nombrado vicepresidente honorario de la FIDE

El ajedrez uzbeko ha registrado otro éxito histórico a nivel internacional. El campeón mundial de la FIDE de 2004, el legendario gran maestro y reconocido entrenador Rustam Qasimdzhanov, ha sido nombrado vicepresidente honorario de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

UzChess según informes, este cargo es un estatus recientemente introducido en la estructura de la FIDE. Rustam Qasimdzhanov es uno de los cuatro expertos de alto nivel que han recibido este alto reconocimiento a escala mundial. Su experiencia inigualable como jugador y entrenador desempeñará ahora un papel clave en la estrategia de desarrollo global de la organización.

Hulkar Tohirjonova Asia Central se convirtió en líder del ajedrez

Otro nombramiento importante en la organización ha fortalecido la posición de la escuela de ajedrez de Uzbekistán en la región:

Presidenta de la zona 3.4: La árbitra de la FIDE y maestra FIDE femenina (WFM) Hulkar Tohirjonova ha sido elegida presidenta de la zona 3.4 de la organización, que abarca Asia Central.

Área de cobertura: Esta zona responsable incluye 6 países: Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Afganistán.

Estos dos importantes nombramientos son una prueba clara de que el ajedrez uzbeko se está convirtiendo en uno de los centros líderes no solo en la formación de campeones mundiales y olímpicos, sino también en la política y gobernanza deportiva internacional.