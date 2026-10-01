El ajedrez uzbeko reconocido mundialmente: Rustam Qasimdzhanov nombrado vicepresidente honorario de la FIDE

·4·Deportes
El ajedrez uzbeko reconocido mundialmente: Rustam Qasimdzhanov nombrado vicepresidente honorario de la FIDE

El ajedrez uzbeko ha registrado otro éxito histórico a nivel internacional. El campeón mundial de la FIDE de 2004, el legendario gran maestro y reconocido entrenador Rustam Qasimdzhanov, ha sido nombrado vicepresidente honorario de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

UzChess según informes, este cargo es un estatus recientemente introducido en la estructura de la FIDE. Rustam Qasimdzhanov es uno de los cuatro expertos de alto nivel que han recibido este alto reconocimiento a escala mundial. Su experiencia inigualable como jugador y entrenador desempeñará ahora un papel clave en la estrategia de desarrollo global de la organización.

Hulkar Tohirjonova Asia Central se convirtió en líder del ajedrez

Otro nombramiento importante en la organización ha fortalecido la posición de la escuela de ajedrez de Uzbekistán en la región:

  • Presidenta de la zona 3.4: La árbitra de la FIDE y maestra FIDE femenina (WFM) Hulkar Tohirjonova ha sido elegida presidenta de la zona 3.4 de la organización, que abarca Asia Central.

  • Área de cobertura: Esta zona responsable incluye 6 países: Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Afganistán.

Estos dos importantes nombramientos son una prueba clara de que el ajedrez uzbeko se está convirtiendo en uno de los centros líderes no solo en la formación de campeones mundiales y olímpicos, sino también en la política y gobernanza deportiva internacional.

Rustam QasimdzhanovFIDEHulkar TohirjonovaZona 3.4Uzbekistán
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un multimillonario bajo sanciones asciende al trono de la FIDE: Timur Turlov es el nuevo líder del ajedrez mundialUn multimillonario bajo sanciones asciende al trono de la FIDE: Timur Turlov es el nuevo líder del ajedrez mundial27 septiembre 21:28¿En qué posición se encuentran los equipos de Uzbekistán tras la 3.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez?¿En qué posición se encuentran los equipos de Uzbekistán tras la 3.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez?19 septiembre 11:07Victoria histórica en Samarcanda: Uzbekistán es campeón de la 46.ª Olimpiada de AjedrezVictoria histórica en Samarcanda: Uzbekistán es campeón de la 46.ª Olimpiada de Ajedrez27 septiembre 16:16Olimpiada de Ajedrez: ¡Gukesh al 4º tablero y el movimiento inesperado de Kasimdzhanov!Olimpiada de Ajedrez: ¡Gukesh al 4º tablero y el movimiento inesperado de Kasimdzhanov!16 septiembre 14:03Javohir Sindorov se convierte en el primer ganador del premio FIDEJavohir Sindorov se convierte en el primer ganador del premio FIDE28 septiembre 15:24Gran sensación: Javokhir Sindarov se coloca primero del mundo en el ranking del FIDE CircuitGran sensación: Javokhir Sindarov se coloca primero del mundo en el ranking del FIDE Circuit22 agosto 11:30
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov