Looks inusuales presentados en la Semana de la Moda de París (video)

El 28 de septiembre de 2026, en el marco de la Semana de la Moda de París, se presentó la colección primavera-verano 2027 de la marca Matières Fécales en la Place de la République de la capital francesa. Se destaca que es la primera vez que se organiza un desfile de moda en esta plaza.

La colección, titulada « The Ninety-Nine Percent » (El 99 por ciento), contó con la participación de 99 modelos. Todos ellos provenientes de diversos orígenes, los diseñadores Steven Raj Bhaskaran y Hanna Rose Dalton buscaron centrar la atención en la representación de diferentes grupos y culturas en el mundo de la moda.

En el desfile se utilizaron prendas en blanco, negro y rojo, vestidos voluminosos, ropa de cuero y mezclilla, además de diversos tocados y accesorios inusuales. Algunos looks también incorporaron telas y drapeados inspirados en el sari indio.

Algunos looks del desfile, en particular los modelos con el rostro completamente maquillado de blanco, llamaron la atención del público. Asimismo, se presentaron prendas inspiradas en símbolos religiosos y culturales, así como ropa con la inscripción «Resist».

A través de esta colección, los diseñadores de Matières Fécales continúan con el tema de la riqueza y la élite de la temporada anterior, enfocándose esta vez en los amplios sectores de la sociedad, la singularidad y la representatividad. El desfile también fue objeto de debate en las redes sociales debido a su maquillaje extremo y sus looks escénicos.