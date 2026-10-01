Apple introduce por primera vez en una década baterías reemplazables en los AirPods

Apple ha presentado una nueva generación de AirPods con capacidad de reparación, algo inédito en la historia de sus famosos auriculares inalámbricos. Según ixbt.com, mientras que los expertos de iFixit otorgaban sistemáticamente una puntuación de cero a los modelos anteriores, esta vez han dado una nota de 2 sobre 10. Aunque esta cifra indica que el dispositivo sigue siendo casi imposible de reparar, este cambio se considera un paso importante para el mundo de la tecnología. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Es bien sabido que todos los modelos de AirPods lanzados anteriormente estaban ensamblados de forma que resultaban totalmente irreparables, obligando a romper la carcasa para acceder a los componentes internos. Por esta razón, los expertos de iFixit siempre les asignaban 0 puntos. Con esta nueva generación de auriculares, la tradición ha cambiado ligeramente, ofreciendo a los usuarios, al menos en teoría, la posibilidad de reemplazar la batería por sí mismos.

Reparación independiente y sus complejidades

Los expertos probaron si era posible desmontar los nuevos auriculares sin herramientas profesionales especiales. Resulta que es necesario fijar firmemente el auricular y calentar intensamente su parte superior. Esto permite acceder a la batería, lo que supone el primer cambio positivo tras una década de estancamiento.

Además, los ingenieros de Apple han realizado cambios en la estructura de las baterías. La empresa ha vuelto a utilizar baterías con pines de contacto polarizados. Sin embargo, debido a su diseño específico, la batería del auricular izquierdo no puede instalarse en el derecho, ya que no son compatibles entre sí.

Problemas persistentes y perspectivas

No obstante, los expertos señalan que, a pesar de este pequeño logro, persisten dificultades graves en la construcción de los auriculares. Para acceder a otros componentes más allá del reemplazo de la batería, sigue siendo necesario cortar o romper la carcasa. Además, el estuche de carga sigue siendo, como antes, imposible de desmontar y reparar.

Aunque una nota de 2 es muy baja, se percibe como un primer paso de Apple hacia una mayor durabilidad y una reparabilidad parcial de sus dispositivos. Se espera que, en el futuro, bajo la presión de las exigencias ecológicas y de los usuarios, los gigantes tecnológicos mejoren aún más estos indicadores.