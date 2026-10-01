El club inglés Manchester City enfrenta graves problemas fuera del campo. Según informa The Sun, la aerolínea que es el patrocinador principal del equipo amenaza con emprender acciones legales contra la Premier League tras las recientes decisiones tomadas contra el club. Este conflicto está provocando uno de los mayores escándalos financieros en el fútbol inglés. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha revelado que el club fue declarado culpable de utilizar transacciones falsas para ocultar 900 millones de libras esterlinas durante un periodo de nueve años. Tras este explosivo veredicto, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos emitió una declaración contundente, confirmando que buscará asesoramiento legal adecuado para proteger sus intereses.

Protestas firmes del patrocinador

En su declaración, la aerolínea enfatizó firmemente que no participó en ninguna transacción comercial inapropiada durante el periodo examinado. La dirección de la empresa afirmó que rechaza categóricamente cualquier conclusión o insinuación. Asimismo, el patrocinador criticó duramente la forma en que la Premier League presentó este caso al público.

La declaración de la empresa señala que, aunque la aerolínea no es mencionada explícitamente en los documentos publicados y parcialmente editados, la situación actual está dañando su reputación. La aerolínea expresó su descontento porque la Premier League no se puso en contacto con ellos para verificar la exactitud y equidad de los datos en los que se basaron para llegar a sus conclusiones.

Exigencias a la Premier League

Tras las acusaciones y la información selectiva difundida al público, el patrocinador principal acusó al organismo oficial.dice la declaración de la aerolínea. La empresa añadió que está profundamente preocupada por la forma en que el asunto fue expuesto ante el público.

Cabe recordar que, desde su adquisición por la empresa de Abu Dabi, el Manchester City ha ganado ocho títulos de liga. La directiva del club defiende firmemente su total inocencia frente a las acusaciones de ocultar 900 millones de libras esterlinas.

La reacción de Pep Guardiola

En este periodo complejo, el entrenador del equipo, Pep Guardiola, expresó su apoyo a sus empleadores y a la directiva. Declaró abiertamente que está más que nunca del lado de los propietarios.

"Entiendan bien: superaremos esta prueba juntos," dijo el técnico español al comentar la situación que rodea al club. Actualmente, las disputas legales entre las partes se están convirtiendo en uno de los temas más importantes del mundo del fútbol.