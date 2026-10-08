El entrenador de Radnik, Rendulić, revela el rol especial de Otabek Shukurov en el equipo

Uno de los líderes de la selección nacional de Uzbekistán Otabek Shukurovy su incorporación al club Radnik, representante de la SuperLiga serbia, despierta gran interés entre los expertos y la prensa local. El entrenador del equipo de Surdulica, Zoran Rendulić en una amplia entrevista concedida al influyente medio serbio Mozzart Sport explicó detalladamente los cambios que el centrocampista uzbeko aportará al equipo y sus funciones en el campo.

Para este técnico de 42 años, que trabajó durante casi tres años en el cuerpo técnico del Estrella Roja de Belgrado, la llegada de un jugador del calibre de Shukurov es una señal de que el club ha alcanzado un nuevo nivel.

«Participante en la Copa del Mundo y líder»: El alto reconocimiento del entrenador

Rendulić valoró en primer lugar la vasta experiencia internacional y las cualidades de liderazgo de nuestro compatriota:

Un currículum sorprendente: «Otabek ha disputado más de 90 partidos con la selección nacional, tiene estatus de capitán y ha jugado en todos los partidos de la Copa del Mundo. Para un club del nivel de Radnik, la llegada de un jugador así demuestra el crecimiento de nuestro equipo», dijo el técnico serbio;

Perfil ideal: Rendulić destaca que Otabek encaja perfectamente en el perfil de centrocampista central experimentado que le faltaba al equipo.

El nuevo rol de Shukurov en el campo: No solo el «trabajo sucio»

El cuerpo técnico de Radnik y los expertos no esperan de Shukurov solo el rol de un centrocampista defensivo clásico que rompe los ataques rivales:

«Box-to-box» y control del tempo: Otabek debe moverse entre ambas áreas, trabajar con el balón, organizar ataques y, lo más importante, asegurar el equilibrio cuando se pierde la posesión;

Gestión del ritmo de juego: Debido a que el equipo de Rendulić juega un fútbol muy rápido y de alta energía, en muchos partidos se ha observado fatiga física después del primer tiempo. Shukurov, con su frialdad, debe convertirse en la figura clave capaz de controlar el ritmo del partido.

Competencia en el centro: ¿Quiénes son los principales rivales de Shukurov?

A pesar del nombre y la experiencia de Shukurov, existe competencia en el centro de Radnik, donde están los siguientes jugadores:

Miloš Popović (22 años, capitán): El principal centrocampista defensivo del equipo y escudo frente a la defensa. Su lugar en el once inicial se considera sólido;

Martin Novaković: Centrocampista ofensivo, con 2 goles y 3 asistencias esta temporada. Como su función está ligada a la creatividad, no es un rival directo para Shukurov;

Aleksandar Pejović (35 años): El principal y directo competidor del jugador uzbeko. Pejović también es un centrocampista central/defensivo experimentado que venía siendo titular habitual antes de la llegada de Otabek.

Otabek Shukurov Aunque aún no ha debutado oficialmente con el club serbio, se espera que su experiencia internacional y su visión de juego le permitan ganarse pronto un lugar fijo en el once inicial de Radnik.