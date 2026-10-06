Un participante del Mundial 2026 llega a Serbia: El fichaje de Otabek Shukurov causa sensación

Uno de los líderes de la selección nacional de Uzbekistán Otabek Shukurovabre un nuevo capítulo en su carrera. El experimentado mediocampista, quien disputó los tres partidos de la fase de grupos en la Copa del Mundo, jugará ahora en la Superliga de Serbia.

El futbolista de 30 años « Radnik » firmó contrato con el club. Este acuerdo, que a primera vista parece un traspaso sencillo, ha causado un gran revuelo en el fútbol serbio. Shukurov no llega al pequeño club de Surdulica como un legionario desconocido, sino como un jugador de la selección de Uzbekistán que participó recientemente en la Copa del Mundo.

La prensa serbia califica este fichaje como uno de los refuerzos más serios en la historia del « Radnik ».

Un mundialista llega a Surdulica

Para Shukurov, el campeonato serbio no es su primera experiencia en el extranjero.

El futbolista uzbeko ha jugado durante su carrera en las ligas de los EAU, Arabia Saudita y Turquía. Fue campeón de los EAU con el « Sharjah FC ».

En la Superliga turca, defendió los colores del « Fatih Karagümrük » y del « Kayserispor ». Durante su etapa en Estambul, trabajó bajo las órdenes de una de las leyendas del fútbol mundial, Andrea Pirlo. También trabajó bajo su mando.

Shukurov hizo historia al convertirse en el primer futbolista uzbeko en jugar en la Superliga turca.

Ahora, su destino es un entorno totalmente distinto: la ciudad serbia de Surdulica.

Según el censo de 2022, la ciudad tiene 9 242 habitantes. La población total del municipio es de aproximadamente 17 000 personas.

Es decir, se adentra en un entorno mucho más pequeño en comparación con los grandes mercados futbolísticos donde jugó anteriormente.

Pero precisamente por eso, su llegada al « Radnik » se ha convertido en un acontecimiento importante.

Un regalo de aniversario para el « Radnik »

El año 2026 tiene una importancia especial para el « Radnik ».

El club de Surdulica celebra su centenario. Es simbólico que uno de los fichajes más sonados en la historia del equipo ocurra precisamente en su año jubilar.

Los medios deportivos serbios no tomaron el fichaje de Shukurov como una simple llegada de un agente libre.

Algunos medios calificaron su nombre como « bomba del mercado ». Fuentes locales como Meridian Sport y Mozzart Sport prestaron especial atención a la llegada del futbolista uzbeko al « Radnik ».

La razón de esta reacción es comprensible.

Shukurov no es un legionario desconocido que viene a probarse. Es un futbolista experimentado con 92 partidos y 9 goles con la selección de Uzbekistán.

Su mayor escenario reciente es la Copa del Mundo.

Agente libre tras la Copa del Mundo

El traspaso de Shukurov al « Radnik » tiene otro aspecto interesante.

Su club anterior fue el « Baniyas ». Tras la Copa del Mundo, el jugador quedó como agente libre.

Por ello, el « Radnik » no pagó ninguna tarifa de transferencia por Shukurov.

Sin embargo, esto no significa que su valor de mercado sea bajo.

Según Transfermarkt, el último valor de mercado de Shukurov se estimaba en 1,5 millones de euros.

Esta cifra lo convierte en uno de los futbolistas más caros de la plantilla del « Radnik ».

Antes de la llegada de Shukurov, el jugador con mayor valor de mercado del club era el lateral derecho Mateja Gašić, valorado en unos 1,2 millones de euros.

Por lo tanto, el « Radnik » ha sumado a su plantilla a un legionario cuyo valor de mercado supera al de sus jugadores actuales, sin gastar dinero en traspasos.

El « Radnik » lucha por los puestos altos

En el momento de la llegada de Shukurov, el « Radnik » no tiene un mal desempeño en la Superliga serbia.

Tras 10 jornadas, el club de Surdulica suma 14 puntos. El equipo ocupa la 7.ª posición de la tabla con tres victorias, cinco empates y dos derrotas.

Este resultado demuestra que el club tiene margen para ascender a puestos superiores.

Ahora, uno de los objetivos principales del « Radnik » es aprovechar eficazmente las capacidades del experimentado mediocampista uzbeko.

El entrenador del club,

Zoran Rendulić, ha destacado que al equipo le faltaba precisamente un jugador como Shukurov. ¿Qué aporta al « Radnik » la experiencia de 92 partidos?

La principal ventaja de Shukurov es su experiencia.

Ha sido convocado 92 veces con la selección de Uzbekistán.

Ha jugado en las ligas de los EAU, Arabia Saudita y Turquía. En la Superliga turca trabajó con un especialista como Pirlo.

Lo más importante es que participó en los tres partidos durante el debut de la selección nacional en la Copa del Mundo.

Esta experiencia no es solo una estadística para el « Radnik ». El equipo, que aspira a grandes metas en el campeonato serbio, ha incorporado a un jugador que ha visto partidos de nivel internacional y tiene experiencia bajo presión.

En este sentido, el fichaje de Shukurov es para el « Radnik » no solo un refuerzo de plantilla, sino una oportunidad para equilibrar la experiencia del equipo.

Un nuevo reto para el futbolista uzbeko

Para Shukurov, esta decisión también supone un desafío particular.

Llega al fútbol serbio tras haber pasado por ligas con gran potencial financiero como las de los EAU y Turquía. Ahora se le exige no solo demostrar su experiencia, sino contribuir a mejorar los resultados del « Radnik ».

Este es el aspecto más interesante del fichaje.

Un futbolista que jugó con Uzbekistán en la Copa del Mundo está a punto de convertirse en uno de los líderes de un club municipal de 17 000 habitantes.

Para el « Radnik », esto podría convertirse en uno de los mejores regalos de su centenario.

En Surdulica, no reciben a Shukurov como un legionario común, sino como un jugador con gran experiencia internacional que participó en la Copa del Mundo.

Ahora, el turno es del campo de juego.

Si Shukurov logra convertir su experiencia en resultados, su fichaje por el « Radnik » podría pasar a la historia no solo como uno de los eventos más sonados del jubileo en Serbia, sino también como una nueva etapa para el futbolista uzbeko en el fútbol europeo.