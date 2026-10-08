Uno de los mediocampistas experimentados y líderes de la selección nacional de Uzbekistán Otabek Shukurov continuará su carrera en el campeonato serbio. El entrenador del club Radnik Surdulica, Zoran Rendulić, elogió el fichaje del mediocampista uzbeko, señalando que este acuerdo es una prueba clara de la historia del club y de su ascenso a un nuevo nivel.

El especialista serbio destacó especialmente que la vasta experiencia internacional de Shukurov y su estilo de juego encajan perfectamente en los esquemas tácticos del equipo.

«Necesitábamos exactamente un jugador con este perfil»: El reconocimiento del entrenador

Zoran Rendulić compartió sus pensamientos sobre la incorporación del nuevo jugador al equipo:

El fichaje más destacado: «Como uno de nuestros fichajes más destacados, se ha unido a nuestro equipo el miembro de la selección nacional de Uzbekistán Otabek Shukurov Acaba de incorporarse a la plantilla y esperamos grandes resultados de él», dijo el entrenador.

Un «box-to-box» perfecto: En opinión del entrenador, Shukurov es un mediocampista universal, activo en ambas áreas, capaz de mostrar una alta eficiencia tanto en la recuperación del balón como en la transición al ataque.

Una nueva etapa para el club: «La llegada de un jugador que ha disputado más de 90 partidos con su país demuestra que el Radnik ha crecido significativamente como club y que tiene grandes ambiciones», añadió.

Capitán de la selección y experiencia en la Copa del Mundo

La experiencia acumulada por Otabek Shukurov en el ámbito internacional ha sido el factor más valioso para el club serbio:

Estatus de capitán: El jugador de 29 años ha liderado partidos importantes como verdadero capitán y referente de la selección nacional de Uzbekistán durante muchos años;

Participación impecable en el Mundial: Como destacó Rendulić, Shukurov demostró estar listo para la alta competencia al participar en los 3 partidos de la selección nacional en la Copa del Mundo celebrada este año;

Más de 90 partidos internacionales: Se espera que la habilidad del jugador, que está a punto de alcanzar más de cien partidos internacionales, aporte una ventaja importante al equipo en el nuevo campeonato.

La carrera de Otabek Shukurov en la Superliga serbia no solo servirá para fortalecer la posición del club Radnik en la tabla de clasificación, sino que también abrirá el camino para elevar aún más la reputación de los jugadores uzbekos en los campos europeos.