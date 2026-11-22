El torneo Total Chess celebrado en Budapest terminó de forma decepcionante para el gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov . De los 24 participantes, nuestro compatriota ocupó el puesto 23 en la clasificación general. A pesar de ello, recibió un premio de 11 000 dólares por sus resultados en el torneo.

Uno de los principales ajedrecistas de Uzbekistán Nodirbek Abdusattorov no pudo lograr los resultados esperados en el torneo Total Chess de Budapest. Las actuaciones irregulares en las fases principales y en los encuentros de clasificación lo dejaron en la parte baja de la tabla.

En el torneo, que contó con 24 ajedrecistas, Abdusattorov ocupó el puesto 23. Por este resultado, el gran maestro uzbeko fue premiado con 11 000 dólares estadounidenses.

Los resultados en blitz y clásica rápida no fueron los esperados

Las primeras etapas del torneo fueron difíciles para Nodirbek Abdusattorov. En las primeras 9 rondas de blitz, sumó 2,5 puntos, quedando en el puesto 22.

En el grupo A de clásica rápida, nuestro jugador tampoco pudo desplegar todo su potencial. En 10 partidas, Abdusattorov solo logró una victoria, empató seis encuentros y sufrió tres derrotas.

Con 9 puntos y el 6º lugar en su grupo, Nodirbek tuvo que participar en los encuentros por los puestos 21 al 24.

El duelo contra Praggnanandhaa fue decisivo para Abdusattorov

En la semifinal de los encuentros por los puestos 21 al 24, Nodirbek Abdusattorov se enfrentó al gran maestro indio Rameshbabu Praggnanandhaa.

El enfrentamiento entre ambos jugadores duró dos días. En la primera jornada, Praggnanandhaa se impuso por 11:9.

En las partidas del segundo día, Abdusattorov lideraba 8,5:3,5 antes de la fase de clásica rápida. Sin embargo, la victoria del ajedrecista indio en la partida decisiva cambió la situación. El marcador final fue de 11,5:8,5 y Praggnanandhaa avanzó a la siguiente ronda.

Tras este resultado, ya no hubo oportunidad para que Abdusattorov superara el puesto 23 en el torneo.

La victoria sobre Vaishali le dio a Nodirbek el puesto 23

Tras su derrota ante Praggnanandhaa, Nodirbek Abdusattorov disputó un encuentro por la clasificación contra Vaishali.

El gran maestro uzbeko ganó el duelo de dos días, logrando terminar el torneo en el puesto 23. Este fue el mejor resultado posible en el torneo.

El ganador del torneo Total Chess recibió 80 000 dólares

La victoria en el torneo Total Chess de Budapest fue para el gran maestro iraní Alireza Firouzja. Fue premiado con 80 000 dólares estadounidenses por el primer puesto.

Nodirbek Abdusattorov, por su parte, terminó el torneo en el puesto 23 y ganó 11 000 dólares.