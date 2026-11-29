Nodirbek Abdusattorov gana la 4ª ronda del prestigioso torneo de Londres
En la capital inglesa, Londres, el torneo de ajedrez «London Chess Classic 2026» ha concluido los enfrentamientos de la 4ª ronda en su categoría principal, Masters . El gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov logró una victoria importante en esta ronda contra el representante local Gawain Jones.
Un maratón que duró hasta el movimiento 84 y el paso firme del campeón defensor
La partida, disputada bajo una intensa lucha, se extendió hasta el movimiento 84, donde nuestro compatriota demostró su gran maestría para derrotar a su oponente. Cabe recordar que Abdusattorov, de 22 años, ya ganó este prestigioso torneo en la temporada 2025 y ha visitado Londres este año para defender su título.
Según los resultados de las 4 rondas disputadas, 3 puntos acumulados, Nodirbek Abdusattorov comparte el 1er-2º puesto de la tabla de clasificación junto al experimentado gran maestro estadounidense Levon Aronian .
Estado de los líderes en la tabla tras la 4ª ronda
En esta competición, donde 10 ajedrecistas de élite compiten en un sistema de todos contra todos, Abdusattorov es el participante con el ranking más alto (2772). Quedan 5 rondas más por jugar antes de que se anuncien los resultados finales.
Puesto
Ajedrecista
País
Ranking
Puntos
1–2
Nodirbek Abdusattorov
Uzbekistán
2772
3,0
1–2
Levon Aronian
EE. UU.
2719
3,0
3–4
Andy Woodward
EE. UU.
2635
2,5
3–4
Igor Samunenkov
Ucrania
2610
2,5
5–7
Nihal Sarin
India
2720
2,0
5–7
Gawain Jones
Inglaterra
2630
2,0
5–7
Luke McShane
Inglaterra
2606
2,0
¿Crees que Nodirbek Abdusattorov podrá mantener su superioridad en las 5 rondas restantes y ganar el «London Chess Classic» por segunda vez consecutiva?
¡Deja tus comentarios y comparte esta buena noticia con tus seres queridos que siguen las victorias de las estrellas del ajedrez uzbeko en la escena mundial!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…