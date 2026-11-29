En la capital inglesa, Londres, el torneo de ajedrez «London Chess Classic 2026» ha concluido los enfrentamientos de la 4ª ronda en su categoría principal, Masters . El gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov logró una victoria importante en esta ronda contra el representante local Gawain Jones.

Un maratón que duró hasta el movimiento 84 y el paso firme del campeón defensor

La partida, disputada bajo una intensa lucha, se extendió hasta el movimiento 84, donde nuestro compatriota demostró su gran maestría para derrotar a su oponente. Cabe recordar que Abdusattorov, de 22 años, ya ganó este prestigioso torneo en la temporada 2025 y ha visitado Londres este año para defender su título.

Según los resultados de las 4 rondas disputadas, 3 puntos acumulados, Nodirbek Abdusattorov comparte el 1er-2º puesto de la tabla de clasificación junto al experimentado gran maestro estadounidense Levon Aronian .