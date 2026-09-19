La 46.ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en Samarcanda, ha comenzado con un gran ánimo para el equipo nacional de Uzbekistán. En la histórica competición que se celebra en casa, el equipo masculino principal del país ha tenido un comienzo exitoso al ganar las tres primeras rondas. El equipo número uno de Uzbekistán, Nodirbek Abdusattorov, ha revelado la importancia que tiene para él esta histórica competición.

De las palabras de Abdusattorov se desprende que la Olimpiada de Samarcanda no es una competición deportiva cualquiera. Para los ajedrecistas uzbekos, es una oportunidad de defender el honor del país en uno de los eventos de ajedrez más prestigiosos del mundo, en su propia tierra y ante su afición.

«Ha llegado el momento que esperábamos. Por primera vez, acogemos una competición de tal magnitud en casa. Por supuesto, es un orgullo inmenso para nuestros chicos».

¿Cómo empezó la histórica Olimpiada de Samarcanda para Uzbekistán?

La 46.ª Olimpiada de Ajedrez comenzó el 16 de septiembre en Samarcanda. Como país anfitrión, Uzbekistán participa con tres equipos en las categorías abierta y femenina. El equipo masculino principal está formado por Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov y Mukhammadzokhid Suyarov. El capitán del equipo es Rustam Kasimdzhanov.

Desde el primer día del torneo, Uzbekistán-1 derrotó al equipo de Jamaica por 4:0. En el primer tablero, Nodirbek Abdusattorov ganó su partida contra Joshua Christie.

En la segunda ronda, el equipo principal de Uzbekistán continuó su racha ganadora al vencer a Perú. En la tercera ronda, el fuerte equipo de Austria fue derrotado por 3:1.

Abdusattorov empató en la 3.ª ronda, pero el equipo volvió a ganar

En el enfrentamiento central contra Austria, Nodirbek Abdusattorov se midió a Kirill Alekseenko en el primer tablero. El encuentro terminó en tablas.

Al mismo tiempo, Javokhir Sindarov y Mukhammadzokhid Suyarov ganaron sus partidas, aportando puntos cruciales al equipo. Nodirbek Yakubboev también registró un empate. Como resultado, Uzbekistán-1 venció a Austria por 3:1.

Este resultado significa que el equipo principal de Uzbekistán ha ganado sus tres primeras rondas.

«Nos estamos esforzando de corazón»

Para Nodirbek Abdusattorov, el factor de ser anfitriones añade un espíritu y una responsabilidad especiales a la competición.

Como señaló el ajedrecista, el equipo nacional juega cada partida sintiendo no solo el resultado personal, sino también la confianza de todo un país.

«Estamos esforzándonos de corazón con nuestro equipo. Como pueden ver, tres victorias tras tres rondas».

Estas palabras de Abdusattorov muestran claramente la actitud del equipo uzbeko ante la competición. La Olimpiada en casa es, al mismo tiempo, una gran oportunidad y una gran responsabilidad para los ajedrecistas.

¿Por qué es esta Olimpiada tan importante para el ajedrez uzbeko?

La competición en Samarcanda en Uzbekistán tiene un significado histórico al ser la primera Olimpiada de Ajedrez que se celebra en el país. En el torneo participan más de 200 países, con 207 equipos inscritos en la categoría abierta.

Uzbekistán cuenta con un equipo fuerte. El equipo principal figura en el tercer puesto del ranking inicial del torneo con una media de 2720 Elo. El equipo incluye a uno de los grandes maestros jóvenes más fuertes del mundo, Javokhir Sindarov, y a Nodirbek Abdusattorov en el primer tablero.

Por eso, cada partida en Samarcanda despierta un gran interés, no solo para los aficionados al ajedrez, sino también para el deporte uzbeko en general.

Abdusattorov: el objetivo principal es estar a la altura de la confianza

Nodirbek Abdusattorov habló del punto más importante de su discurso: la confianza del pueblo y del jefe de Estado.

«Estamos haciendo todo lo posible en cada partida para estar a la altura de la confianza de nuestro pueblo y de nuestro Presidente».

Estas palabras demuestran lo importante que es el aspecto moral de la Olimpiada de Samarcanda para el equipo nacional de Uzbekistán.

En el ajedrez, cada partida tiene su propio guion. Se puede ganar una partida y empatar otra. Pero en el formato de Olimpiada, el resultado final se determina por los puntos de equipo. Desde este punto de vista, la tarea de Abdusattorov en el primer tablero no se limita a ganar: defiende los intereses del equipo contra el mejor ajedrecista del rival.

Los resultados de las tres primeras rondas en Samarcanda lo demostraron: Abdusattorov ganó en la primera ronda y contribuyó al resultado global del equipo en las siguientes partidas.

Uzbekistán se enfrenta ahora a partidas aún más serias

La Olimpiada apenas está entrando en sus fases decisivas. Las tres victorias en las tres primeras rondas han dado un impulso importante al equipo, pero aún quedan muchas partidas contra rivales formidables.

En este momento, el equipo Uzbekistán-1 ocupa los primeros puestos de la clasificación. Tras la tercera ronda, el equipo masculino principal se sitúa en el 4.º puesto según los criterios de desempate.

Las palabras de Nodirbek Abdusattorov expresan claramente el estado de ánimo del equipo: la competición histórica se celebra en casa, se han registrado tres victorias en las tres primeras rondas y cada nueva partida se jugará con aún más responsabilidad.

Aún quedan muchos encuentros apasionantes en los tableros de Samarcanda. Para los aficionados uzbekos, lo más importante es el resultado final del equipo nacional en casa. Como dijo Abdusattorov, la tarea principal de los ajedrecistas es darlo todo en cada partida y estar a la altura de la confianza del país.