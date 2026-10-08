Nodirbek Abdusattorov revela el secreto de la victoria en el deporte de élite

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Nodirbek Abdusattorov revela el secreto de la victoria en el deporte de élite

Uno de los representantes más brillantes de la élite mundial del ajedrez, el gran maestro internacional uzbeko Nodirbek Abdusattorov ha compartido importantes reflexiones sobre los mecanismos psicológicos para alcanzar el éxito en competiciones de alto nivel.

A pesar de su corta edad, el gran maestro, que sigue superando a los ajedrecistas más fuertes del planeta, señaló que las causas reales de las derrotas y errores a menudo no están relacionadas con los movimientos en el tablero, sino con el estado mental del atleta.

UzChess En una entrevista para el proyecto, Abdusattorov reveló en detalle la importancia de mantener la calma bajo estrés y presión, así como el papel de cada pequeño detalle en la victoria.

Víctimas de las emociones: ¿dónde pierden puntos los ajedrecistas?

Nodirbek Abdusattorov compartió las verdades psicológicas que ha comprendido tras una gran experiencia:

  • No solo ajedrez, sino una prueba de nervios: « Muchos errores no ocurren por el ajedrez en sí, sino por emociones excesivas y presión psicológica », señala el gran maestro;

  • Lecciones costosas: Abdusattorov admitió que la pérdida de puntos en partidas importantes fue el resultado directo de no poder controlar las emociones, lo cual le sirvió de gran lección;

  • El arte de vencer la presión: La experiencia acumulada a lo largo de los años y de los grandes torneos le ha permitido desarrollar la habilidad de mantener un control total y la calma en situaciones de alta tensión.

La regla de la concentración y la preservación de la energía

A alto nivel, cada minuto y cada pensamiento son decisivos:

  • Dejar el pasado atrás: « Hay que dejar atrás los pensamientos negativos tras una partida. Es absolutamente imposible arrastrarlos a nuevos juegos », dice Nodirbek;

  • Concentración absoluta: solo en el tablero: Durante el juego, toda la atención debe estar dirigida al tablero y a la posición actual;

  • Evitar el desperdicio de energía: Cualquier pensamiento ajeno, la presión de las gradas o las reflexiones sobre derrotas pasadas distraen al atleta y absorben lo más valioso: la energía mental interna.

Pequeños detalles, garantía de grandes victorias

En el ajedrez de élite, la frontera entre el empate y la victoria es muy frágil, y todo se decide por aspectos que parecen insignificantes:

  • Pequeñas diferencias decisivas: En el nivel más alto, los conocimientos tácticos y estratégicos de los rivales son casi iguales. En esos momentos, el resultado lo determinan detalles muy pequeños e imperceptibles;

  • La fórmula para mejorar el juego: Abdusattorov destaca que si un atleta trabaja incansablemente en esas deficiencias y aspectos aparentemente menores, la calidad general de su juego alcanzará un nuevo nivel significativo.

Uzbeko El enfoque analítico de este gran maestro demuestra que en el deporte moderno, más allá de la preparación física y teórica, los nervios de acero y la resiliencia psicológica se han convertido en los criterios principales para conquistar las cimas más altas.

Nodirbek AbdusattorovAjedrezUzChessDeportePsicología
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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