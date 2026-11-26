El actual campeón de ajedrez, el gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov comenzó la primera ronda de la prestigiosa competición con una victoria sólida. Nuestro compatriota, jugando con piezas blancas contra el gran maestro local Shreyas Royal, se impuso a su oponente con un marcador de 1:0. Apertura inglesa y victoria en el movimiento 43

El encuentro comenzó con una apertura inglesa y, tras una lucha intensa, terminó en el

movimiento 43 con la victoria del ajedrecista uzbeko. En la primera ronda,

Andy Woodward también ganó su partida, mientras que las otras tres terminaron en tablas. Así, tras la 1.ª ronda, Nodirbek Abdusattorov y Andy Woodward comparten el liderato de la tabla con 1 punto cada uno. Formato del torneo y rival de la 2.ª ronda

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Detalles Formato de la competición Grupo «Masters» — 10 grandes maestros , sistema de todos contra todos,9 rondas Resultado de la 1.ª ronda Nodirbek Abdusattorov 1:0 Shreyas Royal (victoria en el movimiento 43) Tabla de posiciones Nodirbek Abdusattorov y Andy Woodward (1 punto cada uno — 1.er-2.º lugar) Rival de la 2.ª ronda Michael Adams (Abdusattorov jugará con piezas negras) Hora del encuentro Hoy, a las 21:00 hora de Taskent En la segunda ronda que se celebra hoy, Nodirbek Abdusattorov se enfrentará con las piezas negras al experimentado gran maestro inglés

Michael Adams. ¿Crees que Nodirbek Abdusattorov podrá vencer al experimentado Michael Adams con las piezas negras en la 2.ª ronda de esta noche a las 21:00 y convertirse en el líder solitario? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte inmediatamente esta noticia sobre el brillante comienzo del orgullo del ajedrez uzbeko con tus seres queridos!

Sizningcha, Nodirbek Abdusattorov bugun soat 21:00 da boshlanadigan 2-tur o‘yinida qora donalarda tajribali Maykl Adamsni ham mag‘lub etib, yakka peshqadamga aylana oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek shaxmati iftixorining ushbu yorqin starti haqidagi xabarni yaqinlaringizga darhol ulashing!