El goleador griego que brilla en las filas del Benfica Vangelis Pavlidis se está convirtiendo en una de las figuras más codiciadas del mercado de fichajes. Gracias a su increíble eficacia esta temporada, el delantero de 27 años ha captado la atención no solo de un gigante catalán, sino también de dos pilares del fútbol italiano: la Juventus y el Milan también están en el punto de mira.

El reconocido insider Ekrem Konurinforma que los equipos italianos siguen de cerca cada partido del delantero griego y se preparan para una dura batalla por hacerse con sus servicios.

Nuevos rivales para el FC Barcelona: ¿qué planean los gigantes de la Serie A?

Los principales clubes europeos han actuado simultáneamente para reforzar su línea de ataque:

La prioridad del FC Barcelona: A principios de esta semana, surgieron informes de que el club catalán considera a Pavlidis como un digno sucesor de Robert Lewandowski;

La intervención de Turín y Milán: La Juventus y el Milan se han unido a la carrera para modernizar su ataque y están listos para ofrecer una feroz competencia financiera y deportiva al FC Barcelona.

La firme exigencia del club lisboeta: una etiqueta de 100 millones de euros

El Benfica es conocido por no dejar salir a sus líderes fácilmente ni a bajo precio:

Una cláusula colosal: Según informaciones previas, la directiva del club lisboeta espera obtener un gran beneficio financiero vendiendo a su francotirador por una cifra no inferior a 100 millones de euros;

Ventaja contractual: Gracias a su estabilidad financiera, las «Águilas» pueden aprovechar la competencia entre los grandes clubes para elevar el precio del traspaso al máximo.

Estadísticas fenomenales: 10 acciones de gol en 7 partidos

Tal interés en Pavlidis está plenamente justificado por sus excelentes números en el campo:

8 goles y 2 asistencias: El delantero griego ha disputado solo 7 partidos en la Primeira Liga portuguesa esta temporada, anotando 8 goles y dando 2 asistencias;

Regularidad en el campo: Con un promedio de más de una acción de gol por partido, lidera con confianza la carrera por el máximo goleador del campeonato.

Si Vangelis Pavlidis mantiene este ritmo hasta el final de la temporada, será inevitable una de las batallas de fichajes más grandes y costosas de los últimos años entre tres gigantes europeos.