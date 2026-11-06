12 puntos en 4 partidos: Benfica entre los líderes, la Juventus entra en el top 4

·5·Deportes
12 puntos en 4 partidos: Benfica entre los líderes, la Juventus entra en el top 4

La 4ª jornada de la UEFA Europa League concluyó en todo el continente con partidos intensos, dramáticos y llenos de resultados inesperados. Mientras el club turinés de la Juventus logró una victoria crucial fuera de casa para unirse a los líderes de la tabla, el Bayer perdió en su estadio ante el equipo francés del Marsella en Alemania.

En Lisboa, el Benfica celebró su cuarta victoria consecutiva, consolidando su 2ª posición en la clasificación.

El éxito de la Juventus En los Países Bajosy la crisis del Bayer

Los duelos centrales de la jornada dejaron resultados dispares para los grandes clubes europeos:

  • Victoria convincente de la Juventus: Los turineses visitaron al AZ neerlandés y ganaron 2-1. Los goles de Koopmeiners (19') y Kolo Muani (37') en la primera parte decidieron el encuentro. Tras esta victoria, la Juventus subió al 4º puesto con 10 puntos.

  • Derrota sorpresa en Leverkusen: En Alemania, el Bayer perdió 0-1 contra el Marsella. El único gol de la victoria para los visitantes fue obra de Amine Gouiri en el minuto 77.

  • El paso del Benfica no se detiene: Al recibir al club polaco Lech en Lisboa, los portugueses ganaron 3-1 y marchan 2º en la tabla con 12 puntos en 4 partidos.

Drama de 5 goles en Glasgow y otros resultados interesantes de la jornada

En otros campos del continente también se vivieron luchas encarnizadas:

  • Thriller en Escocia: El Celtic disputó un partido combativo y lleno de goles en casa contra el club turco Beşiktaş. Un gol de Duran en el minuto 87 dio a los locales una victoria remontada por 3-2.

  • El Dinamo Zagreb ganó fuera: El equipo croata logró una victoria sólida en Inglaterra al marcar dos goles sin respuesta ante el Sunderland (0-2).

  • La remontada del Union Saint-Gilloise: Los belgas lograron una victoria remontada por 2-1 en su visita a España ante el Celta.

Actas de los partidos: UEFA Europa League, 4ª jornada

  • AZ (Países Bajos) — Juventus (Italia) 1-2

    • Goles: Meerdink (88') — Koopmeiners (19'), Kolo Muani (37').

  • Bayer (Alemania) — Marsella (Francia) 0-1

    • Gol: Gouiri (77').

  • Benfica (Portugal) — Lech (Polonia) 3-1

    • Goles: Rafa Silva (6'), Prestianni (67'), Sudakov (90') — Bengtsson (72').

  • Celtic (Escocia) — Beşiktaş (Turquía) 3-2

    • Goles: Osmand (62'), Duran (78', 87') — Olaytan (54'), Kökçü (85').

  • Sunderland (Inglaterra) — Dinamo Zagreb (Croacia) 0-2

    • Goles: Stojković (23'), Beljo (39').

  • Celta (España) — Union Saint-Gilloise (Bélgica) 1-2

    • Goles: Duran (11') — Zanelli (35', 49').

UEFA Europa LeagueJuventusBayerBenficaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

12 puntos en 4 partidos: el Bournemouth remonta en la República Checa y lidera la Europa League12 puntos en 4 partidos: el Bournemouth remonta en la República Checa y lidera la Europa LeagueHoy 09:12¡Golpe de autoridad en San Siro!: El Milan cae 0-2 ante el Benfica en la Europa League¡Golpe de autoridad en San Siro!: El Milan cae 0-2 ante el Benfica en la Europa League17 septiembre 06:06Cómo el Chelsea perdió a Kerim Alaybegovich por 40 millones de euros frente a la JuventusCómo el Chelsea perdió a Kerim Alaybegovich por 40 millones de euros frente a la Juventus18 octubre 14:24Gran fútbol en la Europa League: todos los emparejamientos de los play-offsGran fútbol en la Europa League: todos los emparejamientos de los play-offs15 agosto 05:33Juventus, Benfica y Bournemouth logran la victoria en la 2ª jornada de la Europa LeagueJuventus, Benfica y Bournemouth logran la victoria en la 2ª jornada de la Europa League16 octubre 06:37¿Vangelis Pavlidis en el punto de mira de clubes de la Serie A y La Liga?¿Vangelis Pavlidis en el punto de mira de clubes de la Serie A y La Liga?12 octubre 09:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis