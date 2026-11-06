12 puntos en 4 partidos: Benfica entre los líderes, la Juventus entra en el top 4

La 4ª jornada de la UEFA Europa League concluyó en todo el continente con partidos intensos, dramáticos y llenos de resultados inesperados. Mientras el club turinés de la Juventus logró una victoria crucial fuera de casa para unirse a los líderes de la tabla, el Bayer perdió en su estadio ante el equipo francés del Marsella en Alemania.

En Lisboa, el Benfica celebró su cuarta victoria consecutiva, consolidando su 2ª posición en la clasificación.

El éxito de la Juventus En los Países Bajosy la crisis del Bayer

Los duelos centrales de la jornada dejaron resultados dispares para los grandes clubes europeos:

Victoria convincente de la Juventus: Los turineses visitaron al AZ neerlandés y ganaron 2-1. Los goles de Koopmeiners (19') y Kolo Muani (37') en la primera parte decidieron el encuentro. Tras esta victoria, la Juventus subió al 4º puesto con 10 puntos.

Derrota sorpresa en Leverkusen: En Alemania, el Bayer perdió 0-1 contra el Marsella. El único gol de la victoria para los visitantes fue obra de Amine Gouiri en el minuto 77.

El paso del Benfica no se detiene: Al recibir al club polaco Lech en Lisboa, los portugueses ganaron 3-1 y marchan 2º en la tabla con 12 puntos en 4 partidos.

Drama de 5 goles en Glasgow y otros resultados interesantes de la jornada

En otros campos del continente también se vivieron luchas encarnizadas:

Thriller en Escocia: El Celtic disputó un partido combativo y lleno de goles en casa contra el club turco Beşiktaş. Un gol de Duran en el minuto 87 dio a los locales una victoria remontada por 3-2.

El Dinamo Zagreb ganó fuera: El equipo croata logró una victoria sólida en Inglaterra al marcar dos goles sin respuesta ante el Sunderland (0-2).

La remontada del Union Saint-Gilloise: Los belgas lograron una victoria remontada por 2-1 en su visita a España ante el Celta.

Actas de los partidos: UEFA Europa League, 4ª jornada