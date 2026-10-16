Juventus, Benfica y Bournemouth logran la victoria en la 2ª jornada de la Europa League

La segunda jornada de la fase de liga de la Europa League trajo consigo varios enfrentamientos cruciales e intensos. El gigante italiano Juventus mostró carácter en su visita a España, anotando el gol de la victoria en el tiempo añadido para alcanzar los 6 puntos y ascender al primer puesto de la tabla. Asimismo, los clubes Bournemouth de Inglaterra y Benfica de Portugal lograron triunfos contundentes, consolidándose entre los líderes.

La Juventus se lleva una victoria sufrida en Vigo

Como aspirante al primer puesto de la clasificación, la Juventus vivió un duelo dramático en casa del Celta de Vigo:

Golpe rápido de los españoles: En el minuto 18, Álvarez adelantó a los locales, y el Celta mantuvo el resultado durante mucho tiempo;

Se restablece el equilibrio: En el minuto 58, Woltemade igualó el marcador, devolviendo la confianza a los turineses;

La solución en el minuto 90+3: Randal Kolo Muani, quien entró desde el banquillo en el minuto 64, anotó en el 93 para regalar a la Juventus una victoria vital fuera de casa (1-2).

Celta de Vigo — Juventus 1:2

Goles: Álvarez (18) — Woltemade (58), Kolo Muani (90+3).

Celta de Vigo: Radu, Xavi, Lago, Marcos, Rueda (Nunes, 85), Febas, Moriba, Carreira, Álvarez, Jutglà (Aspas, 75), Villiot.

Juventus: Vicario, Kalulu, Gatti (Bremer, 70), Kelly, McKennie, Koopmeiners (Douglas Luiz, 82), Sarr, Cambiaso, Conceição (Nico González, 64), Alaybegovic (Kolo Muani, 64), Woltemade.

El Benfica no tuvo piedad del Celtic en Lisboa

El club portugués Benfica logró una victoria brillante y sólida por 4-1 sobre el campeón escocés, el Celtic:

El recital de Durán: Para los lisboetas, Durán abrió el marcador de penalti en el minuto 5 y firmó su doblete en el 36;

Resultado abultado: Bah anotó en el minuto 23 y Pavlidis en el 89. El gol de S. Durán para los escoceses en el minuto 63 fue solo de consolación. Tras esta victoria, el Benfica suma 6 puntos y se sitúa 3º.

Benfica — Celtic 4:1

Goles: Durán (5 pen, 36), Bah (23), Pavlidis (89) — S. Durán (63).

Triunfo contundente del Bournemouth: 3-0

El Bournemouth, representante de la Premier League, recibió al club austriaco Sturm Graz y se impuso sin dificultades con tres goles sin respuesta:

Evanilson abre el marcador: Al final de la primera parte (minuto 43), Evanilson adelantó a los locales;

Goles definitivos: En la segunda mitad, Ryan (76) y Rodríguez (90+2) en el tiempo de descuento sellaron el 3-0 final. El Bournemouth ocupa la 5ª posición con 6 puntos.

Bournemouth — Sturm Graz 3:0

Goles: Evanilson (43), Ryan (76), Rodríguez (90+2).