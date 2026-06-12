José Mourinho nombrado oficialmente entrenador del Real Madrid

En el mundo del fútbol, el mercado de fichajes se calienta no solo con jugadores estrella, sino también con los movimientos inesperados de entrenadores famosos. Mientras todas las miradas están puestas en los partidos de la Copa del Mundo en América, se ha anunciado oficialmente uno de los regresos más sensacionales y emocionantes de la historia del fútbol de clubes. La directiva del Real Madrid ha puesto fin a los largos rumores sobre varios especialistas franceses y españoles, confirmando que han vuelto a poner las riendas del equipo en manos del legendario y único José Mourinho. Esta noticia fue recibida con gran alegría y sorpresa por los aficionados 'merengues' de todo el mundo.

Según un comunicado en las páginas oficiales del 'Club Real', se ha firmado un contrato a largo plazo con el experimentado especialista portugués — hasta el verano de 2029 El entrenador, apodado 'The Special One', llegará al superclub madrileño el 13 de julio de este año, día en que comienzan los entrenamientos de pretemporada y los procesos de preparación, para asumir el cargo por completo.

De las 'Águilas' al campamento 'merengue'

El táctico portugués de 63 años tuvo una temporada exitosa en su tierra natal con el Benfica de Lisboa. Ahora, reemplazará a Álvaro Arbeloa al frente del gigante madrileño. Fuentes internas informan que, para que este gran acuerdo se materializara, la directiva del Real Madrid pagó una cláusula de rescisión de 15 millones de euros a las 'Águilas' de Lisboa.

Como bien saben los aficionados madrileños, esta no es la primera visita de José Mourinho al Santiago Bernabéu. El fenómeno portugués ya dirigió al Real Madrid (entre 2010 y 2013), periodo durante el cual libró feroces batallas contra el poderoso Barcelona de Guardiola. Con el club, ganó la Liga con un récord de puntos, además de la Copa del Rey y la Supercopa de España.

José Mourinho es considerado uno de los entrenadores más laureados de la historia del fútbol. A lo largo de su carrera, además del Real Madrid, ha inculcado una mentalidad ganadora en equipos de renombre como el Porto, Chelsea, Inter de Milán, Manchester United, Tottenham y el Fenerbahçe turco. Los aficionados creen que con el regreso de José, comienza una nueva era de victorias intensas en Madrid.

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