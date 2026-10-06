El Barcelona y la Juventus han contactado con el delantero del Manchester United

El delantero del Manchester United, Benjamin Šeško, ha atraído la atención de dos grandes clubes europeos. Así lo informa euro-football.ru informa .

Según la información difundida por TuttoJuve, el Barcelona y la Juventus han iniciado conversaciones preliminares sobre un posible traspaso del jugador esloveno en 2027. Por ahora, los turineses llevan una ligera ventaja sobre los catalanes, aunque se señala que aún no se ha presentado ninguna oferta oficial. El principal obstáculo para el traspaso es el precio del jugador, ya que el Manchester United exige 75 millones de euros por su delantero.

Cabe recordar que el club inglés fichó al delantero procedente del RB Leipzig en el verano de 2025 por 76,5 millones de euros. En la presente temporada, ha disputado seis partidos en todas las competiciones y ha logrado marcar dos goles.

Cabe destacar que el delantero no ha sido titular en ninguno de los cuatro partidos de la Premier League y ha jugado un total de solo 76 minutos.