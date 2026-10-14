Michael Page revela los detalles de su impactante contrato con Misfits Boxing

El famoso luchador inglés de 39 años Michael Page hizo una declaración explosiva tras dejar la UFC. Tras separarse de la organización después de su victoria en septiembre sobre el luchador uzbeko Nursulton Ruziboev, el experimentado atleta continúa ahora su carrera en la promoción Misfits Boxing .

Yahoo En una entrevista con Yahoo, Page destacó que las condiciones financieras en la nueva liga son significativamente superiores a las ofrecidas por la organización de MMA más importante del mundo.

«Menos peleas y el doble de honorarios»

Aunque Michael Page no reveló las cifras exactas de su nuevo contrato, aclaró que el acuerdo es financieramente mucho más lucrativo:

Crecimiento financiero: «Dejé la UFC y gano más —aproximadamente el doble— en menos tiempo», declaró el atleta;

3 combates son suficientes: El nuevo contrato es solo por 3 peleas. Según Page, en estos tres combates ganará más dinero del que acumuló durante toda su carrera en la UFC;

Gratitud: «Es muy agradable. He trabajado duro durante toda mi carrera y creo que lo merezco plenamente, por eso estoy agradecido por mi situación actual», añadió.

Críticas a la dirección de la UFC: «Limitan a los luchadores»

Page se unió a la UFC en 2024 y disputó 6 combates en el octágono, ganando 5 de ellos. Sin embargo, la política de la promoción no lo dejó satisfecho:

Obstáculo a la creatividad: El atleta afirma que la dirección de la liga limitó su estilo único, poco convencional y espectacular (su creatividad) y no le organizó grandes peleas interesantes;

Crítica a la política de la liga: «En mi opinión, es una vergüenza. Creo que la UFC podría hacer mucho más por sus luchadores y apoyarlos más», subrayó el veterano inglés;

Reconocimiento al gigante del MMA: Aun así, no menospreció el estatus de la liga: «De cualquier manera, te guste o no, es la organización de artes marciales mixtas más grande del mundo. Hay que respetarlos, allí se reúnen luchadores realmente talentosos».

El paso de Michael Page al boxeo y su llegada a Misfits Boxing promete nuevos enfrentamientos emocionantes para sus seguidores.