Nursulton Ruziboyev recibe un coche nuevo de regalo tras su victoria

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Nursulton Ruziboyev recibe un coche nuevo de regalo tras su victoria

El famoso luchador de MMA uzbeko Nursulton Ruziboyev fue recompensado con un valioso regalo tras su nueva actuación exitosa en la UFC. El club de combate «Akhmat», perteneciente al líder checheno Ramzan Kadyrov, le ha entregado al deportista «Roewe M7 DMH» un automóvil nuevo del modelo. Nursulton Ruziboyev lo anunció a través de su página de Instagram.

Según se informa, Ruziboyev, que compite en el club de combate «Akhmat», fue debidamente recompensado tras su nueva victoria convincente en la UFC. El deportista también expresó sus pensamientos con motivo de este regalo.

«Hay mucha gente en la UFC que promete hacer esto o aquello. Pero también hay quienes regalan sin importar el resultado del combate», escribió Nursulton Ruziboyev.

Para información, el luchador uzbeko se subió al octágono el 27 de junio de este año en Bakú, capital de Azerbaiyán, en el marco del torneo UFC 280 frente al ruso Andrey Pulyayev. En el combate de peso medio, Ruziboyev derrotó a su rival por sumisión en el primer asalto, oficializando así otra victoria convincente en la UFC.

Nursulton Ruziboyev defiende los colores del club de combate «Akhmat» desde 2015. Tras su exitosa participación en la UFC, la dirección del club valoró debidamente su triunfo y le regaló un automóvil nuevo al deportista. Esto se considera como otro importante reconocimiento para el luchador uzbeko tras su victoria.

Nursulton RoziboyevUFCAkhmatRamzan KadyrovRoewe M7 DMH
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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