Actualizado el ranking de UFC: tres uzbekos aparecen en la clasificación

La UFC actualizó su ranking Meta de todas las categorías de peso. La nueva lista incluye a tres luchadores uzbekos activos en la liga: Ramazon Temirov, Nursulton Ro‘ziboyev y Bogdan Guskov mantuvieron sus posiciones.

La actualización mostró dos escenarios diferentes: Temirov y Ro‘ziboyev se acercan cada vez más a la pelea por el título, mientras que Guskov, derrotado en su último combate, bajó un puesto.

Ramazon Temirov mantiene el séptimo puesto

Ramazon Temirov conservó el séptimo lugar en la categoría de peso mosca.

El luchador uzbeko derrotó por nocaut técnico en el primer asalto al excandidato al título Steve Erceg en el torneo de la UFC celebrado en Abu Dabi el 25 de julio. El árbitro detuvo el combate a los 4 minutos y 21 segundos. Fue la tercera victoria de Temirov en la UFC.

La convincente victoria sobre Erceg reforzó considerablemente la posición de Temirov en la división. En especial, el hecho de que el australiano hubiera disputado anteriormente una pelea por el cinturón de la UFC aumentó aún más el valor del resultado.

Ahora Temirov está entre los siete mejores, y otra victoria podría acercarlo aún más al grupo de aspirantes al cinturón.

Ro‘ziboyev sube un puesto

La actualización del ranking supuso un cambio positivo para Nursulton Ro‘ziboyev. El luchador uzbeko de artes marciales mixtas subió un puesto en la categoría de peso medio y ocupa ahora la decimocuarta posición.

Ro‘ziboyev disputó y ganó su último combate contra Andrey Pulyaev el 27 de junio en Bakú. Según la información oficial de la UFC, su próximo rival será Michael Page. La pelea está prevista para el 5 de septiembre.

El combate contra Page podría ser una de las pruebas más importantes de la carrera de Ro‘ziboyev. Una victoria sobre este experimentado británico de estilo poco convencional acercaría al luchador uzbeko al top 10 de la división.

Guskov baja tras su última derrota

Bogdan Guskov, que compite en la categoría de peso semipesado, cayó del noveno al décimo puesto.

El 25 de julio, en Abu Dabi, subió al octágono para enfrentarse a Magomed Ankalaev en el combate estelar del torneo. Guskov aceptó la pelea con poca antelación y resistió ante el excampeón hasta el quinto asalto, pero perdió por nocaut técnico a los 2 minutos y 41 segundos.

A pesar de bajar un puesto, Guskov sigue en el top 10 de la división de peso semipesado. Disputar cinco asaltos contra un rival de alto nivel como Ankalaev fue un paso importante para su experiencia.

Ahora Guskov necesitará ganar su próximo combate para recuperar su posición en el ranking.

¿Cómo se calcula el ranking Meta?

La UFC y Meta presentaron su nuevo sistema de clasificación el 22 de junio de 2026. Se basa en un modelo matemático sustentado en los resultados de las peleas, en lugar del tradicional voto de los periodistas.

El sistema presta especial atención a los siguientes factores:

— el nivel del rival al que se enfrentó el luchador;

— la forma en que se consiguió la victoria o la derrota;

— lo contundente que fue el resultado;

— cuándo se disputó el combate;

— la actividad del deportista o la duración de su pausa.

Por ejemplo, derrotar antes del límite a un rival mejor clasificado otorga más puntos que una victoria convencional sobre un luchador de menor ranking. La puntuación de los deportistas que pasan mucho tiempo sin competir también puede disminuir. El ranking se actualiza automáticamente después de cada evento de la UFC.

Tres luchadores, tres objetivos diferentes

Tras la publicación del nuevo ranking, los objetivos de los luchadores uzbekos también son diferentes.

Ramazon Temirov tiene la oportunidad de conseguir su próximo combate contra uno de los mejores rivales y entrar en la carrera por el título. Para Nursulton Ro‘ziboyev, enfrentarse a Michael Page podría abrirle las puertas del top 10.

Bogdan Guskov, por su parte, debe volver a la senda de la victoria tras perder contra Ankalaev y consolidar su puesto entre los diez mejores.

Por ahora, el mejor resultado pertenece a Temirov, que ocupa el séptimo puesto de su división. Sin embargo, que los tres deportistas figuren en el ranking demuestra que la posición de la escuela uzbeka de MMA en la UFC sigue fortaleciéndose. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!