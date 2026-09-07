¿Podría Michael Page ser despedido de la UFC tras vencer a Nursulton Ruziboev?

El famoso luchador inglés de 39 años y ex campeón de Bellator, Michael «Venom» Page (26-3), se enfrentó el sábado por la noche a nuestro compatriota Nursulton Ruziboev y obtuvo una victoria por puntos, completando así su último combate bajo el contrato vigente con la UFC. A pesar de lograr su quinta victoria en seis peleas en la liga más prestigiosa del mundo, el experimentado deportista expresó su seria preocupación por el hecho de que su actuación fue aburrida y teme que la dirección de la UFC no renueve su contrato.

Victoria sobre Ruziboev y fin del contrato con la UFC

La actuación de la estrella inglesa en el octágono terminó con una mezcla de éxito e incertidumbre:

Última pelea del contrato: Nursulton RuziboevEl enfrentamiento contra marcó el último combate de Page según el acuerdo actual con la organización;

Victoria por decisión de los jueces: En un combate que llegó a la distancia, el luchador inglés fue superior según los jueces, sumando su quinta victoria en 6 encuentros dentro de la promoción;

Falta de espectáculo: La falta de intensidad y de momentos destacados esperados por los aficionados podría afectar negativamente la decisión de la directiva sobre un nuevo acuerdo.

«No luché con todo mi potencial»: la autocrítica de Page

En la entrevista posterior al combate, el luchador admitió abiertamente sus errores en el octágono:

La ausencia de fatiga, señal de poco esfuerzo: «Me siento muy bien, lo que a veces significa que no me esforcé al máximo, y los resultados lo confirman», declaró Page;

Exceso de precaución y falta de riesgo: El luchador destacó que, al intentar ser demasiado limpio y preciso, se sintió contenido y le faltó asumir riesgos en la pelea;

La «supervivencia» de los rivales: En su opinión, aunque ningún rival puede igualar su nivel técnico, el hecho de no aumentar el ritmo permite que muchos sobrevivan sin ser noqueados.

La necesidad de cambiar de estilo para permanecer en la liga

No es un secreto que el presidente de la UFC, Dana White, y los responsables de la liga priorizan el espectáculo:

La exigencia estricta de la liga: En la UFC no solo se valora una victoria pragmática por puntos, sino un espectáculo emocionante que haga vibrar a los fans;

La intriga de la edad y el nuevo contrato: El alto salario del veterano de 39 años combinado con su incapacidad para atraer al público podría ser un obstáculo para un nuevo acuerdo;

La obligación de pelear con más agresividad: Page entiende claramente que debe cambiar radicalmente esta situación, arriesgar mucho más y moverse con más agresividad en el octágono.

¿Qué crees que le faltó a nuestro compatriota para ganar en el combate entre Michael Page y Nursulton Ruziboev ? ¿Firmará la UFC un nuevo contrato con el luchador inglés de 39 años o lo dejará ir debido a su aburrido estilo de pelea? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!