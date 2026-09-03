Nursulton Ruziboev contra Michael Page: el choque entre el maestro del suelo y el striker impredecible

El luchador conocido peleador de MMA uzbeko Nursulton Ruziboev se acerca al combate más serio y mediático de su carrera. El 5 de septiembre, durante el prestigioso torneo «UFC Fight Night Paris» celebrado en la capital francesa, nuestro compatriota se enfrentará al mundialmente famoso Michael «Venom» Page, conocido por sus movimientos atípicos.

Para Ruziboev, de 32 años, actualmente en el puesto 15 del ranking de peso medio de la UFC, este no es solo un combate más, sino un paso decisivo hacia la élite del top 10. El veterano británico de 39 años, Page, está listo para demostrar su poder tras regresar de la categoría welter a la división de los 84 kg.

El arma principal de Ruziboev: Dominio en el suelo y sensaciones en el primer asalto

Las estadísticas de la carrera profesional del peleador de Andiján son suficientes para preocupar seriamente al bando contrario:

Tasa de finalización aterradora: Nursulton cuenta con 37 victorias, 9 derrotas y 2 empates. De sus 37 victorias, 21 han sido por sumisión (estrangulamientos y llaves) y 13 por KO puro;

El «asesino» del primer asalto: 26 de los combates del atleta uzbeko terminaron antes del límite en los primeros 5 minutos. Según los datos oficiales de la UFC, su tasa de finalización antes del límite es del 80%;

Triunfo en Bakú y racha: En el combate celebrado el 27 de junio en Bakú, Ruziboev sometió al ruso Andrey Pulyaev mediante un estrangulamiento en el segundo minuto del primer asalto. Fue su tercera victoria consecutiva en la UFC y la 13ª en sus últimos 14 combates.

El peligro inesperado de «Venom»: Control de distancia y kickboxing no convencional

Michael «Venom» Page (25–3) es uno de los oponentes más complejos y experimentados estilísticamente que Ruziboev ha enfrentado:

Manos bajas y fintas: El estilo libre de Page, basado en el kárate y el kickboxing, su capacidad para gestionar la distancia y sus golpes potentes desde ángulos inesperados siempre sorprenden a sus rivales;

Experiencia en peso medio: El peleador británico ha derrotado a nombres peligrosos como Shara Bullet y Jared Cannonier en los 84 kg, antes de regresar al peso medio tras una victoria por decisión contra Sam Patterson en los 77 kg;

La misión de Page: Mantener la larga distancia, evitar que Ruziboev se acerque y acumular puntos en el striking (de pie).

El destino del combate: Choque de escenarios

En esta confrontación, el factor clave será quién logre imponer su terreno:

El plan de Ruziboev: Nursulton no tiene nada que envidiar a Page en cuanto a altura y envergadura. Su objetivo principal es no dejar espacio de movimiento al peleador inglés, acorralarlo contra la jaula y llevar el combate al suelo mediante el clinch y los derribos;

El 1er asalto decisivo: Si Ruziboev logra controlar a Page desde el inicio y llevarlo al suelo, la probabilidad de que el combate termine antes del límite a favor de nuestro compatriota es muy alta. Por el contrario, si el combate se convierte en un intercambio de golpes a larga distancia, la experiencia de «Venom» podría marcar la diferencia.

La noche del 5 de septiembre Nursulton Ruziboev luchará no solo por defender su puesto 15, sino también por consolidarse entre las estrellas más brillantes de la división.

En su opinión, ¿podrá Nursulton Ruziboev detener los movimientos atípicos de Michael Page mediante el suelo? ¿Cómo terminará el combate: otra finalización en el primer asalto para Nursulton o un enfrentamiento que llegará hasta el final? ¡Dejen sus pronósticos en los comentarios!