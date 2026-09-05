Bogdan Guskov revela un análisis sensacional sobre el combate entre Nursulton Ruziboev y Michael Page

El luchador uzbeko de élite de la UFC, Bogdan Guskov, quien compite en la división de peso semipesado, compartió Nursulton Ruziboevsus observaciones y análisis imparcial antes de su próximo combate crucial. Mientras los expertos debaten intensamente sobre las posibilidades de Ruziboev, quien se enfrentará al famoso y experimentado noqueador inglés Michael Page (MVP) en el evento UFC Paris, Guskov reveló una estrategia para someter al rival en el suelo y predijo una superioridad total de nuestro compatriota.

«Me sorprende que sea el no favorito»: la valoración de 70 a 30 de Guskov

El atleta uzbeko dejó de lado las relaciones personales para abordar la relación de fuerzas desde un punto de vista puramente deportivo y táctico:

Los expertos y las casas de apuestas se equivocan: El hecho de que los analistas internacionales y las casas de apuestas consideren a Nursulton Ruziboevcomo el no favorito en este combate ha causado una gran sorpresa en Guskov;

Un ratio de 70/30 a favor de Ruziboev: «En mi opinión, las posibilidades son de 70 a 30 a favor de Nursulton. Su potencial en lucha y grappling está en un nivel muy alto», enfatizó Bogdan;

Igualdad en las dimensiones: Aunque se habla mucho de la altura y el alcance del rival, Guskov señaló que no ve ninguna ventaja física para Page.

La fórmula de la victoria: romper la distancia y presión en el suelo

Bogdan Guskov reveló instrucciones tácticas precisas para neutralizar los puntos fuertes del luchador inglés:

El peligro de Page a distancia: Michael Page es uno de los maestros más experimentados de la división en movimientos inusuales, control de distancia y acumulación de puntos mediante golpes;

¿Qué debe hacer Ruziboev? Nursulton no debe dejar espacio libre al rival y debe presionar desde los primeros segundos: «Si logra atrapar a Page y llevarlo rápidamente al suelo (grappling), el combate se desarrollará bajo su guion»;

La clave del combate: «Cuanto antes busque Nursulton la lucha en el suelo, antes tomará la ventaja. Creo que ese será el factor decisivo del combate».

Poder de golpeo y hora de inicio de la noche en París

Se destacó que el luchador uzbeko no tiene nada que envidiar a su rival, incluso en el combate de pie:

Timing y golpe de nocaut: «En cuanto a golpes, Nursulton no es inferior a Michael: puede golpear a larga distancia, sus golpes son pesados y su timing es perfecto», afirmó Guskov;

«¡Vamos Uzbekistán! ¡Adelante!»: Nuestro atleta concluyó su mensaje con una gran confianza hacia su compatriota y un llamado patriótico;

Hora del combate: Se espera que este enfrentamiento sin cuartel comience después de las 01:00 de la madrugada (hora de Uzbekistán) del 6 de septiembre.

¿En su opinión, Nursulton Ruziboev ¿podrá romper el juego cauteloso de Michael Page a distancia mediante la presión en el suelo? ¿Se confirmará en el octágono de París la superioridad de 70 a 30 que predijo Bogdan Guskov? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios y apoyen a nuestro compatriota!