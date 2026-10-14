AS Roma — Real Madrid: alineaciones y directo

87 Arda Güler (Real Madrid) condujo el balón hacia el banderín de córner y lo centró al área.

87 Endrick (Real Madrid) intenta zafarse de los defensas, pero un jugador rival despeja el balón fuera. Real Madrid sacará de esquina.

86 ¡Gol! Arda Güler cobra el córner. Endrick (Real Madrid) remata de cabeza el centro de esquina y manda el balón al fondo de la red por la esquina inferior izquierda. 3:3.

86 Arda Güler (Real Madrid) lanza el córner.

86 ¡Gol! Endrick (Real Madrid)

85 Álvaro Carreras (Real Madrid) centra al área, pero el defensa rival despeja. El Real Madrid sacará de esquina.

84 ¡Gol! 3:2. Carlos Espí (Real Madrid) empuja el balón a la red desde la línea de gol tras un rechace afortunado.

84 ¡Golazo de Carlos Espi (Real Madrid)!

83 ¡Esperen! El árbitro François Letexier hizo inmediatamente la seña del VAR, muy probablemente para revisar un fuera de juego al inicio de la jugada.

83 Endrick (Real Madrid) intenta rematar de cabeza el centro, saltando alto y dirigiendo el balón hacia el centro de la portería. Pierluigi Gollini muestra sus reflejos para evitar que el balón entre en la red con una gran parada.

83 ¡Espera! El árbitro principal François Letexier hace inmediatamente la seña del VAR, probablemente para revisar si hubo fuera de juego al inicio de la jugada.

83 Kylian Mbappé (Real Madrid) decide sacar el córner en corto en lugar de centrar al área.

82 Kylian Mbappé (Real Madrid) decide sacar el córner en corto en lugar de colgar el balón al área.

81 Carlos Epsi (Real Madrid) comete falta y François Letexier señala inmediatamente el tiro libre.

81 Sustitución. Mario Hermoso abandona el terreno de juego y entra en su lugar Konstantinos Koulierakis (AS Roma).

79 Arda Güler (Real Madrid) tiene la oportunidad de centrar el balón al área desde el saque de esquina.

79 José Mourinho prepara un cambio. Carlos Espi entra en lugar de Yan Diomande (Real Madrid).

79 El entrenador realiza un cambio: Álvaro Carreras (Real Madrid) entra en lugar de Marc Cucurella.

78 José Mourinho se prepara para hacer un cambio. Carlos Espi (Real Madrid) entra en lugar de Yan Diomande.

78 El entrenador hace un cambio: Álvaro Carreras (Real Madrid) entra en lugar de Marc Cucurella.

78 Endrick (Real Madrid) intentó encontrar a un compañero con un pase peligroso desde el córner del área. Sin embargo, la defensa rival bloqueó el centro y despejó el balón. El Real Madrid sacará de esquina.

76 Donyell Malen asistió a Lorenzo Pellegrini (AS Roma), pero su disparo desde dentro del área se fue desviado, rozando el poste derecho.

75 Magnífico pase de Kylian Mbappé (Real Madrid) a Jude Bellingham, pero no pudieron aprovecharlo ya que Pierluigi Gollini salió de su portería para hacerse con el balón.

74 Jan Diomande (Real Madrid) regateó a sus rivales, pero uno de los defensas le robó el balón con maestría.

73 Rodrigo Mora (Roma) entró al área, controló el centro y sacó un potente disparo a la escuadra, pero Thibaut Courtois estuvo atento y realizó una parada brillante.

71 Sustitución. Bernardo Silva (Real Madrid) se prepara para entrar, mientras que Aurélien Tchouaméni abandona el terreno de juego.

70 Sustitución. Bernardo Silva (Real Madrid) se prepara para entrar, y Aurélien Tchouaméni abandona el terreno de juego.

70 Wesley Franca (AS Roma) no podía esperar otra cosa que una tarjeta amarilla por esa dura entrada. Y aquí está. François Letexier no dudó en sacarla del bolsillo.

69 ¡Gol! No, esperen, el gol es anulado por fuera de juego. Kylian Mbappé (Real Madrid) no está de acuerdo, pero el juez de línea se mantiene firme.

66 Un pase filtrado llegó a los pies de Kylian Mbappé (Real Madrid) dentro del área. Disparó con potencia a la escuadra izquierda sin siquiera levantar la vista, pero Pierluigi Gollini hizo una parada brilhante.

66 Endrick (Real Madrid) cayó dentro del área, pero el árbitro desestimó de inmediato las protestas de los jugadores.

63 Gian Piero Gasperini decidió sustituir a Gianluca Mancini, y Leonardo Balerdi entró en su lugar (AS Roma).

63 Matías Soulé abandona el terreno de juego, entra Lorenzo Pellegrini (Roma).

62 El portero realiza una parada brillante ante el disparo de Kylian Mbappé (Real Madrid), el balón iba directo a la esquina inferior izquierda. El Real Madrid sacará de esquina.

62 Arda Güler (Real Madrid) saca el córner y centra el balón al área poblada, pero un defensa despeja el peligro.

60 François Letexier muestra tarjeta amarilla a Gianluca Mancini (Roma) por una falta.

60 Gianluca Mancini (AS Roma) recibe una tarjeta amarilla.

60 José Mourinho ha decidido hacer un cambio. Arda Güler (Real Madrid) entra al campo en lugar de Denzel Dumfries.

59 José Mourinho decide meter sangre nueva, Arda Güler (Real Madrid) entra al campo en lugar de Denzel Dumfries.

59 José Mourinho decide dar entrada a sangre nueva, Arda Güler entra en lugar de Denzel Dumfries (Real Madrid).

59 José Mourinho ha decidido hacer un cambio. Arda Güler (Real Madrid) entra en lugar de Denzel Dumfries.

59 Estamos presenciando el cambio. Endrick (Real Madrid) entra al campo en lugar de Vinicius Junior.

58 ¡Donyell Malen (AS Roma) recibe un pase magnífico dentro del área y envía el balón con precisión junto al poste izquierdo. ¡Qué disparo tan fantástico!

58 ¡Gol! ¡Donyell Malen (AS Roma)!

58 ¡Posible cambio! Pudo haber fuera de juego al inicio de la jugada. El árbitro principal François Letexier quiere revisar la acción, por lo que está viendo la repetición en el VAR.

57 ¡Donyell Malen (AS Roma) recibe un pase magnífico dentro del área y define con precisión junto al poste izquierdo! ¡Qué gran disparo!

57 ¡Podría haber un cambio! Pudo haber fuera de juego al inicio de la jugada. El árbitro François Letexier quiere revisar la acción, así que va a consultar el VAR.

57 El árbitro asistente levantó su bandera y el árbitro principal pitó. Donyell Malen (AS Roma) mandó el balón al fondo de la red, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

54 Rodrigo Mora (AS Roma) se prepara para sacar el córner.

54 Rodrigo Mora (AS Roma) protagonizó una jugada individual, pero un defensa rival lo detuvo y no pudo crear peligro. Ahora el AS Roma sacará de esquina.

51 ¡Gol! Donyell Malen (AS Roma) dispara desde dentro del área y un rechace despista al portero. 2:1.

51 ¡Gol! ¡Donyell Malen (AS Roma) manda el balón al fondo de la red!

46 Gian Piero Gasperini realiza un cambio. Al inicio de la segunda mitad, Rodrigo Mora entra al campo en lugar de Paulo Dybala (AS Roma).

46 Sustitución. Paulo Dybala abandona el terreno de juego y entra Rodrigo Mora (AS Roma).

46 François Letexier hace sonar su silbato y comienza la segunda mitad.

45+2 Jude Bellingham (Real Madrid) recibió el balón dentro del área y disparó de primera, el balón pasó rozando el poste derecho, pudo haber sido un golazo.

45+2 La primera parte del partido de hoy ha llegado a su fin.

45+1 Jude Bellingham (Real Madrid) se internó en el área y remató de primera, pero el balón se marchó desviado por mucho del poste derecho.

45+1 Kylian Mbappé (Real Madrid) y Vinícius Júnior intentaron romper la defensa rival con una serie de pases cortos, pero uno de los defensas intervino para cortar el ataque.

45 Tiempo añadido: 1 minuto.

44 Kylian Mbappé (Real Madrid) envió un pase al área, pero su intento fue bloqueado y el balón despejado. El balón salió del terreno de juego y el portero de la AS Roma sacará de puerta.

42 Un pase largo encontró a Matías Soulé (Roma) solo, levantó la cabeza y sacó un remate flojo desde media distancia, desviado por mucho del poste izquierdo.

42 Saque de esquina en corto ejecutado por Matias Soulé (Roma).

42 Wesley Franca (AS Roma) envía un centro raso al área, pero los defensas lo bloquean. El balón sale del campo y la AS Roma sacará de esquina.

40 Paulo Dybala (AS Roma) ejecuta el córner, pero un defensa se eleva por encima de todos para despejar de cabeza.

40 Niccolò Pisilli (AS Roma) envía un pase raso desde fuera del área buscando a un compañero, pero un defensa despeja el peligro con tranquilidad. La Roma força un córner.

39 Nahuel Molina (Roma) hizo una buena jugada, pero su centro fue impreciso y no encontró a sus compañeros. El balón salió y el Real Madrid sacará de puerta.

38 Marc Cucurella (Real Madrid) es penalizado por falta. François Letexier señala la falta. Tiro libre. Los jugadores de la Roma probablemente intentarán colgar el balón al área.

34 Ian Diomande (Real Madrid) saca el córner en corto en lugar de centrar al área.

34 Yan Diomande (Real Madrid) se marcha hacia la portería, pero el defensa recula a tiempo para robar el balón. El juez de línea acierta, y el Real Madrid sacará de esquina.

34 Jan Diomande (Real Madrid) realizó una jugada individual, pero un defensa lo detuvo evitando una ocasión de peligro. El árbitro señaló el banderín de córner y el Real Madrid sacará de esquina.

33 Ian Diomande (Real Madrid) lanzó el córner, pero los defensas despejaron el balón fácilmente.

33 Denzel Dumfries (Real Madrid) realiza un centro peligroso al área buscando la cabeza de un compañero, pero el defensa se eleva más que los delanteros y despeja el peligro. El juez de línea señala córner, el Real Madrid lo sacará.

32 Marc Cucurella (Real Madrid) encontró espacio en el área pero ¡desaprovechó una gran ocasión! Su remate pasó a pocos centímetros del poste izquierdo.

25 ¡El balón al fondo de la red! Kylian Mbappé (Real Madrid) prueba suerte desde fuera del área, el balón desvía en un defensa y despista al portero Pierluigi Gollini. Pone el 1-1 en el marcador.

25 ¡El balón al fondo de la red! Kylian Mbappé (Real Madrid) mantuvo la calma y marcó.

24 ¡Paradón de Thibaut Courtois! El portero evita el gol de Donyell Malen (Roma), que encontró espacio en el área y sacó un potente disparo hacia el centro de la portería.

24 ¡Donyell Malen (AS Roma) dispara directo al centro, pero eso es demasiado fácil para el portero. ¡Se necesita mucho más para ponerlo a prueba!

20 Marten de Roon (AS Roma) recibe el balón en espacio libre y saca un potente disparo desde fuera del área, el balón es desvía en un defensa y entra en la portería dejando vendido al portero Thibaut Courtois. 1:0.

20 ¡Gol! Marten de Roon (AS Roma) tiene motivos para celebrar.

18 Jan Diomandé (Real Madrid) saca el córner al área, pero Pierluigi Gollini lee bien la jugada y se hace con el balón.

17 El técnico se ve obligado a hacer un cambio: Manu Koné se retira lesionado cojeando y entra en su lugar Niccolò Pisilli (AS Roma).

17 Gian Piero Gasperini decide dar entrada a piernas frescas, Niccolò Pisilli (Roma) reemplaza a Manu Koné.

16 Partido: AS Roma - Real Madrid. Resultado: 0-0. Comentario: Manu Koné (AS Roma) se encuentra en una situación muy difícil en este momento. Pronto sabremos cuán grave es su lesión.

16 Vinicius Junior (Real Madrid) envía un centro al área, pero los defensas lo bloquean. Real Madrid gana un córner. Están metiendo a muchos jugadores en el área.

15 Thibaut Courtois atrapa el centro de Wesley Franca (AS Roma) y frena el ataque.

13 Yan Diomande (Real Madrid) recibe el pase, avanza y saca un potente disparo desde media distancia, pero el balón se va tan desviado que casi roba el banderín de córner.

12 ¡Peligro! Paulo Dybala (AS Roma) recibe el balón en espacio libre y su disparo desde dentro del área se marcha rozando el poste izquierdo.

11 Donyell Malen (AS Roma) vio a un compañero desmarcado e intentó enviarle un pase raso. Sin embargo, uno de los defensores leyó muy bien la jugada y desató el peligro.

9 Thibaut Courtois (Real Madrid) dio un pase magnífico a Federico Valverde, pero este último no pudo crear suficiente espacio para rematar.

5 Un pase preciso encontró a Matías Soulé (AS Roma) en espacio libre. No dudó en sacar un potente disparo lejano a la escuadra, pero Thibaut Courtois hizo una parada brillante.

4 Paulo Dybala (AS Roma) lanza el córner, pero los defensas despejan el balón.

4 Mario Hermoso (AS Roma) cazó el rechaze y conectó un disparo peligroso hacia el lado izquierdo de la portería, pero Thibaut Courtois hizo una parada brillante. AS Roma sacará de esquina. El árbitro principal y uno de sus asistentes señalaron el banderín de córner.

4 Paulo Dybala (AS Roma) lanza el córner, pero la defensa rival despeja el balón.

3 Nahuel Molina (Roma) intentó pasar a un compañero desde fuera del área, pero los defensas rivales reaccionaron rápido para despejar el peligro. Roma sacará un córner.

1 Matías Soulé (AS Roma) regateó hasta la frontal del área y disparó a puerta. El portero intentó despejar, pero el balón se marchó rozando el poste izquierdo.

1 Marten de Roon (AS Roma) envió un pase largo por el campo, pero el balón no llegó a su destino.

1 El partido acaba de empezar.

00:00 Saca de centro la Roma.

00:00 François Letexier ha sido designado como árbitro principal para este partido.

00:00 Antes del inicio del partido, puedes consultar las alineaciones iniciales para el encuentro de hoy.