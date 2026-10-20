AS Roma — Slovan Bratislava: alineaciones y directo

45+1 Tras el pitido del árbitro, la primera parte llega a su fin y los jugadores se dirigen a los vestuarios.

45 Se añadirán al menos 1 minuto de descuento.

45 Los jugadores de la Roma intercambian pases cortos, intentando romper la defensa rival y montar un contragolpe rápido.

39 Donyell Malen (AS Roma) se marchó solo hacia la portería y disparó a quemarropa, pero Dominik Takáč le adivinó la intención y realizó una parada espléndida para evitar que el balón entrara por la esquina inferior derecha.

39 ¡Gol! El rechace despistó a todos excepto a Nahuel Molina (AS Roma), que la empujó a placer a la red vacía desde corta distancia. 2:0.

38 El balón es despejado tras un saque de esquina cobrado por Lorenzo Pellegrini (AS Roma).

38 Peter Pokorný (Slovan Bratislava) remató de cabeza un gran centro desde la falta y buscó la portería desde el centro del área. Su disparo careció de precisión y se marchó rozando el poste izquierdo.

36 Sandro Schärer pita una dura falta de Lorenzo Pellegrini (AS Roma) en la lucha por el balón. El Slovan Bratislava sacará la falta.

36 Donyell Malen (AS Roma) cae en fuera de juego.

32 ¡Oportunidad! Nahuel Molina (AS Roma) llegó al centro, pero no pudo dirigir su disparo a portería.

32 Cesar Blackman (Slovan Bratislava) centra al área desde la línea de banda, pero no logra rematar como deseaba y la defensa, bien organizada, despeja el balón.

31 Suleymane Kamara (Slovan Bratislava) intentó un pase, pero fue bloqueado.

30 Nahuel Molina (AS Roma) envió el balón al área, pero su intento fue bloqueado y despejado.

29 Lorenzo Pellegrini (AS Roma) dispara desde dentro del área hacia el palo derecho, pero Dominik Takac vuela para despejar el balón fuera.

26 77:23 – este es el porcentaje de posesión actual.

21 ¡Gol, 1:0! Tras el tiro libre, Daniele Ghilardi envió un potente disparo hacia la portería, y Mario Hermoso (AS Roma) de cerca cabeceó el balón al fondo de la red.

21 ¿En qué pensaba Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava)? No se saldrá con la suya. El árbitro le muestra tarjeta amarilla.

20 ¡En qué estaría pensando Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava)! No se va a ir de rositas por esto. El árbitro le muestra la tarjeta amarilla.

18 Sandro Schärer ve la falta cometida por Marten de Roon (AS Roma) y no duda en hacer sonar su silbato.

16 Lorenzo Pellegrini (AS Roma) desperdició una gran ocasión de gol. Recibió un gran pase dentro del área, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

14 El Slovan Bratislava no aprovechó el saque de esquina, ya que la defensa rival estuvo atenta y despejó el peligro.

12 Cesar Blackman (Slovan Bratislava) intentó centrar tras un libre directo desde fuera del área. El portero saltó más alto que nadie en el área, atrapó el centro y despejó el peligro. El balón salió fuera del campo. El Slovan Bratislava sacará de esquina.

11 Sandro Schärer hace sonar el silbato. Leonardo Balerdi (AS Roma) comete falta por juego peligroso. El Slovan Bratislava sacará una falta cerca de la banda.

10 Niccolò Pisilli (AS Roma) gana el balón cerca de la frontal del área y dispara, pero el esférico se marcha rozando el poste derecho.

9 Donyell Malen (AS Roma) remató de cabeza con fuerza desde dentro del área, pero su disparo se fue desviado rozando el poste izquierdo.

8 Lorenzo Pellegrini (AS Roma) saca el córner en corto.

8 Wesley França (AS Roma) envió un gran centro al área, pero los defensas rivales despejaron el balón. Ahora el AS Roma lanzará un córner.

8 Niccolò Pisilli (AS Roma) dispara a portería, pero uno de los defensas bloquea el balón magistralmente y evita que llegue a su destino.

5 Lorenzo Pellegrini (Roma) envía un centro al área, pero Dominik Takáč sale de su portería y se apodera del balón.

3 Un centro alto de Nahuel Molina (AS Roma) no prospera, y la defensa rival despeja rápidamente el balón del área.

2 Leonardo Balerdi (AS Roma) debió haber hecho algo más en esa jugada. Se hizo con el balón tras el libre directo, pero su remate se marchó por encima del travesaño.

2 Lorenzo Pellegrini (AS Roma) lanza una falta directa.

1 Vaya, vaya, el partido de hoy está empezando ahora mismo.

00:00 Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. El Slovan Bratislava sacará de centro.

00:00 El partido de hoy será dirigido por Sandro Schärer.

00:00 Ya se conocen las alineaciones titulares de ambos equipos, ahora podéis consultarlas.