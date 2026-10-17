AS Roma — Genoa: alineaciones y directo

·52·Deportes
AS Roma — Genoa: alineaciones y directo

El partido AS RomaGenoa, correspondiente a la Serie A italiana, comenzará el 17 de octubre a las 23:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial de la AS Roma: 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 9. Castro S., 15. De Roon M., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 5. Ndicka E., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 18. Soulé M.

Suplentes de la AS Roma: 68. Arena A., 78. Camara M., 70. De Marzi G., 63. Di Nunzio A., 87. Gilardi D., 22. Hermoso M., 23. Mancini G., 20. Molina N., 72. Paratici L., 7. Pellegrini Lo., 32. Vásquez Llach D. S., 43. Wesley França.

Entrenador de la AS Roma: Gasperini G.

Alineación inicial del Genoa: 1. Bijlow J., 77. Ellertsson M. E., 92. El Shaarawy S., 32. Frendrup M., 10. Junior Messias, 27. Marcandalli A., 18. Osmajić M., 5. Østigård L., 31. Pușcaș G., 22. Vásquez J., 71. Viafe S.

Suplentes del Genoa: 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 16. Dramé C., 14. Klysys L., 2. Mitaj M., 34. Otoa S., 21. Robino Jr., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 99. Stolz F., 25. Traoré H. J., 85. Vaz M., 9. Vitinha.

Entrenador del Genoa: De Rossi D.

En directo EN VIVO
43🟨
Matías Soulé (Roma) recibe una tarjeta amarilla de Rosario Abisso por derribar a un jugador rival.
42
Mikael Egill Ellertsson (Genoa) centra el balón al área, pero uno de los defensas despeja el peligro.
41
Devyne Rensch (AS Roma) envía un centro peligroso al área, pero los defensores rivales despejan el balón.
38
Junior Messias (Genoa) envía un centro al área penalti, pero los defensas despejan de cabeza.
36
Leonardo Balerdi (AS Roma) roba el balón y protesta con enfado después de que Rosario Abisso señale falta.
34
Niccolò Pisilli (Roma) entra con demasiada fuerza en la lucha por el balón y Rosario Abisso pita falta.
33
El Génova tiene el control del balón en este momento, hilvanando pases precisos entre los jugadores.
32
¡Stephan El Shaarawy (Genoa) desaprovecha una ocasión magnífica! Probó suerte con un disparo desde media distancia, ¡pero el balón se estrelló en el travesaño! ¡Unos centímetros más abajo y habría sido un golazo!
31
Leonardo Balerdi (AS Roma) remató de cabeza desde el área chica tras un córner, pero el balón se estrelló en el travesaño y rebotó. El portero no pudo hacer nada en esa jugada.
31
Niccolò Pisilli (AS Roma) tiene la oportunidad de enviar el balón al área desde el saque de esquina.
30
Devin Rensch (AS Roma) envía un gran centro al área, pero un defensa despeja el peligro. Buena jugada del AS Roma, que consigue un saque de esquina.
28
Niccolò Pisilli (AS Roma) se zafa de su marcador y llega al saque de esquina, pero su remate de cabeza va directo a las manos del portero.
26
Emanuele Lulli (AS Roma) intentó regatear a un rival, pero le robaron el balón.
25
Rosario Abisso señala falta por la agresividad excesiva de Matías Soulé (AS Roma) en la pelea por el balón.
24
¡Konstantinos Koulierakis (AS Roma) le roba el balón a su rival, pero el árbitro pita falta. ¡Está descontento con la decisión!
22
Junior Messias (Genoa) parece haber visto la tarjeta roja por esa falta. Rosario Abisso no tolera ese tipo de comportamiento en el campo y pitó la infracción.
21
Matías Soulé (AS Roma) hizo una buena acción, pero su pase no fue preciso y no encontró compañero. El balón salió y el portero del Genoa sacará de puerta.
20
El córner es enviado al área pequeña y Konstantinos Koulierakis (AS Roma) remata de cabeza, pero no puede bajar el balón y se va muy por encima del larguero.
19
Niccolò Pisilli (AS Roma) lanza el córner.
19
Rodrigo Mora (AS Roma) decidió disparar a portería, pero su intento fue bien bloqueado por un defensa y no supuso peligro para el portero. La AS Roma sacará de esquina.
18
Matías Soulé (AS Roma) estuvo cerca del gol con un disparo de primera desde fuera del área. El balón iba hacia la esquina inferior, pero el portero leyó bien la jugada y realizó una gran parada para alejar el peligro.
17
Rodrigo Mora (AS Roma) intenta un pase en profundidad, pero el balón va demasiado fuerte. Habrá saque de banda para el Genoa.
16
Partido: AS Roma - Genoa. Resultado: 0-0. Comentario: La posesión del balón es 65:35.
14
Los jugadores de la Roma controlan el balón y se dan pases cortos. Esperan a que se abran espacios en la defensa.
12
Niccolò Pisilli (Roma) está en una situación muy difícil en este momento. Pronto sabremos cuán grave es su lesión.
10
Junior Messias (Genoa) recibió un gran pase dentro del área y disparó de inmediato a portería, pero un defensa despejó el balón en el último momento.
9
El Génova no aprovechó el saque de esquina, ya que la defensa rival estuvo muy atenta para despejar el peligro.
9
Stephan El Shaarawy (Genoa) recibió un pase preciso y tuvo suficiente tiempo dentro del área para disparar raso hacia el centro de la portería. Pierluigi Gollini adivinó su intención y realizó una gran parada. El Genoa gana un saque de esquina.
8
Stephan El Shaarawy (Genoa) comete falta y Rosario Abisso hace sonar su silbato para señalar la infracción.
7
Konstantinos Koulierakis (AS Roma) envía un gran pase largo a Santiago Castro, pero no logra superar a su marcador y la jugada se apaga.
5
La Roma domina el centro del campo con un control excelente y pases precisos.
3
Junior Messias (Genoa) apareció a espaldas del último defensa, pero después de que el juez de línea señalara fuera de juego, el árbitro detuvo el juego.
2
Devin Rensch (AS Roma) se marchó hacia adelante hacia la portería, pero un defensa retrocedió a tiempo para robarle el balón.
1
La primera parte del partido está a punto de comenzar.
23:45
Saca el Genoa.
23:45
El árbitro del partido de hoy será Rosario Abisso.
23:45
Se han anunciado las alineaciones titulares para este partido.
23:45
Hola y bienvenidos, sigan nuestra retransmisión en texto minuto a minuto del próximo partido. Intentaremos llevarles las acciones en el campo con la mayor precisión posible. Disfruten del partido.
AS RomaGenoaSerie AFútbolItalia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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