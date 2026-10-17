AS Roma — Genoa: alineaciones y directo
El partido AS Roma — Genoa, correspondiente a la Serie A italiana, comenzará el 17 de octubre a las 23:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial de la AS Roma: 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 9. Castro S., 15. De Roon M., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 5. Ndicka E., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 18. Soulé M.
Suplentes de la AS Roma: 68. Arena A., 78. Camara M., 70. De Marzi G., 63. Di Nunzio A., 87. Gilardi D., 22. Hermoso M., 23. Mancini G., 20. Molina N., 72. Paratici L., 7. Pellegrini Lo., 32. Vásquez Llach D. S., 43. Wesley França.
Entrenador de la AS Roma: Gasperini G.
Alineación inicial del Genoa: 1. Bijlow J., 77. Ellertsson M. E., 92. El Shaarawy S., 32. Frendrup M., 10. Junior Messias, 27. Marcandalli A., 18. Osmajić M., 5. Østigård L., 31. Pușcaș G., 22. Vásquez J., 71. Viafe S.
Suplentes del Genoa: 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 16. Dramé C., 14. Klysys L., 2. Mitaj M., 34. Otoa S., 21. Robino Jr., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 99. Stolz F., 25. Traoré H. J., 85. Vaz M., 9. Vitinha.
Entrenador del Genoa: De Rossi D.
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