Oficial: Claudio Ranieri es el nuevo director técnico de la selección italiana

·31·Deportes
Oficial: Claudio Ranieri es el nuevo director técnico de la selección italiana

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha anunciado oficialmente el nombramiento del legendario técnico Claudio Ranieri como nuevo director técnico de la selección nacional del país. El experimentado entrenador de 74 años será el responsable del desarrollo estratégico y de la política de personal de la Squadra Azzurra.

Zamin.uz Este nombramiento inesperado en el fútbol italiano detalla el conflicto interno detrás del breve paso de Paolo Maldini y las tareas que le esperan a Ranieri.

1. 16 días de gestión y conflicto interno: la leyenda que reemplaza a Maldini

Según el servicio de prensa de la federación, Claudio Ranieri sucedió en este cargo de responsabilidad a otra figura legendaria del fútbol, Paolo Maldini.

Cabe destacar que Maldini ocupó este cargo durante tan solo 16 días . Tuvo que dejar su puesto debido a un grave conflicto interno provocado por el fracaso en el proceso de designación del nuevo seleccionador del combinado italiano.

Del comunicado oficial de la Federación Italiana de Fútbol:

«Claudio Ranieri ha sido nombrado director técnico de la selección nacional de Italia. El experimentado especialista supervisará la próxima etapa de desarrollo del combinado nacional.»

Hechos clave sobre el nombramiento de Claudio Ranieri en la selección italiana

Aspecto / Medida

Detalles

Nuevo cargo

Director técnico de la selección nacional de Italia

Edad del técnico

74 años

Exdirector técnico

Paolo Maldini (En el cargo solo 16 días)

Motivo de la renuncia

Fracaso en la designación del entrenador y conflicto interno

Último puesto de trabajo

AS Roma (Asesor de la junta directiva y entrenador principal)

2. La experiencia de Ranieri en la Roma y su gran maestría como entrenador

A sus 74 años, Claudio Ranieri es considerado un especialista con amplia experiencia y gran prestigio en el fútbol mundial. Su último destino laboral fue el club romano de la AS Roma.

  • Entrenador principal: Ranieri asumió el banquillo de la Roma desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025.

  • Dirección de asesoría: Posteriormente, entre julio de 2025 y abril de 2026, trabajó como asesor estratégico en la directiva del club romano.

Ahora, este experimentado técnico pondrá sus conocimientos y capacidad organizativa al servicio de la selección italiana para sacarla de la crisis y llevarla hacia nuevos éxitos.

Este importante relevo generacional y de personal en el fútbol italiano acapara la atención de millones de aficionados.

¡Comparte este interesante artículo ahora mismo con tus amigos, colegas y grupos de aficionados al fútbol!

¿Crees que Claudio Ranieri podrá resolver los conflictos internos en la selección italiana y encaminar al equipo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Claudio RanieriItaliaPaolo MaldiniAS RomaFederación Italiana de Fútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Superliga: ¡Empate disputado en el derbi del valle y victoria clave en Urgench!Superliga: ¡Empate disputado en el derbi del valle y victoria clave en Urgench!Hoy, 22:21Jornada 14 de Superliga. Gol en el minuto 82: Nasaf se lleva la victoriaJornada 14 de Superliga. Gol en el minuto 82: Nasaf se lleva la victoriaHoy, 22:19Zinedine Zidane hace sus primeras declaraciones tras ser nombrado seleccionadorZinedine Zidane hace sus primeras declaraciones tras ser nombrado seleccionadorHoy, 22:07El Milan emprende su gira por Australia: cambios en la plantilla y plan de trabajoEl Milan emprende su gira por Australia: cambios en la plantilla y plan de trabajoHoy, 21:58¡Alemania quiere albergar la Copa del Mundo de 2038 o 2042!¡Alemania quiere albergar la Copa del Mundo de 2038 o 2042!Hoy, 21:40Revelado el salario de Vozinha, héroe del Mundial 2026, en Colo-ColoRevelado el salario de Vozinha, héroe del Mundial 2026, en Colo-ColoHoy, 21:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán