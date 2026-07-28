La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha anunciado oficialmente el nombramiento del legendario técnico Claudio Ranieri como nuevo director técnico de la selección nacional del país. El experimentado entrenador de 74 años será el responsable del desarrollo estratégico y de la política de personal de la Squadra Azzurra.

Zamin.uz Este nombramiento inesperado en el fútbol italiano detalla el conflicto interno detrás del breve paso de Paolo Maldini y las tareas que le esperan a Ranieri.

1. 16 días de gestión y conflicto interno: la leyenda que reemplaza a Maldini

Según el servicio de prensa de la federación, Claudio Ranieri sucedió en este cargo de responsabilidad a otra figura legendaria del fútbol, Paolo Maldini.

Cabe destacar que Maldini ocupó este cargo durante tan solo 16 días . Tuvo que dejar su puesto debido a un grave conflicto interno provocado por el fracaso en el proceso de designación del nuevo seleccionador del combinado italiano.

Del comunicado oficial de la Federación Italiana de Fútbol: «Claudio Ranieri ha sido nombrado director técnico de la selección nacional de Italia. El experimentado especialista supervisará la próxima etapa de desarrollo del combinado nacional.»

Hechos clave sobre el nombramiento de Claudio Ranieri en la selección italiana

Aspecto / Medida Detalles Nuevo cargo Director técnico de la selección nacional de Italia Edad del técnico 74 años Exdirector técnico Paolo Maldini (En el cargo solo 16 días) Motivo de la renuncia Fracaso en la designación del entrenador y conflicto interno Último puesto de trabajo AS Roma (Asesor de la junta directiva y entrenador principal)

2. La experiencia de Ranieri en la Roma y su gran maestría como entrenador

A sus 74 años, Claudio Ranieri es considerado un especialista con amplia experiencia y gran prestigio en el fútbol mundial. Su último destino laboral fue el club romano de la AS Roma.

Entrenador principal: Ranieri asumió el banquillo de la Roma desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025.

Dirección de asesoría: Posteriormente, entre julio de 2025 y abril de 2026, trabajó como asesor estratégico en la directiva del club romano.

Ahora, este experimentado técnico pondrá sus conocimientos y capacidad organizativa al servicio de la selección italiana para sacarla de la crisis y llevarla hacia nuevos éxitos.

Este importante relevo generacional y de personal en el fútbol italiano acapara la atención de millones de aficionados.

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