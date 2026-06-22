Gianluca Mancini: «Ver el Mundial me deprime»

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Gianluca Mancini: «Ver el Mundial me deprime»

Gianluca Mancini, defensa de la AS Roma y de la selección italiana, admitió que casi no está siguiendo los partidos del Mundial 2026. Según el futbolista, el hecho de que Italia quede fuera una vez más de la cita mundialista le ha afectado profundamente.

Derbyderbyderby.it Según informa la publicación, Mancini afirmó que ver los partidos del Mundial despierta en él sentimientos difíciles. Por ello, el jugador se limita a ver los resúmenes de los goles en lugar de los encuentros completos.

«No veo los partidos del Mundial porque inmediatamente me deprimo. Solo veo los resúmenes de los goles. Tengo muchísimas ganas de jugar allí», dijo el defensa italiano.

Estas palabras de Mancini reflejan la desolación general en el entorno del fútbol italiano. La «Squadra Azzurra», cuatro veces campeona del mundo, vuelve a quedar fuera del escenario más grande del fútbol.

La selección de Italia se enfrentó a Bosnia y Herzegovina en el partido de play-off decisivo de la clasificación para el Mundial 2026. El tenso y dramático encuentro llegó hasta la tanda de penaltis, donde el rival fue más certero y consiguió el pase al Mundial.

De este modo, Italia queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Anteriormente, el equipo no logró clasificarse para las ediciones de 2018 y 2022.

Este resultado es un golpe muy duro para un país como Italia, con una rica historia futbolística, una liga fuerte y millones de aficionados. Gianluca Mancini no ocultó su sueño de participar en este torneo con la selección nacional en el futuro en lugar de verlo desde fuera.

Gianluca ManciniAS RomaItaliaBosnia y Herzegovina
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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