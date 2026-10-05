Gasperini se opone al viaje de Paulo Dybala y Nahuel Molina para Argentina

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, explicó por qué no permitió que Paulo Dybala y Nahuel Molina asistieran al partido de despedida de Lionel Messi con la selección argentina. Según el técnico, el largo viaje transatlántico podría haber afectado la preparación del club antes de partidos importantes. Así lo informa Goal.com informa .

Según Sky Sport Italia, está previsto que Lionel Messi ponga fin a su carrera internacional en un partido amistoso contra Benín este miércoles. Se espera que este encuentro sea el último del legendario delantero con la selección. Aunque Dybala y Molina no fueron convocados oficialmente para esta fecha FIFA, tenían la intención de presenciar este histórico y emotivo evento desde las gradas del estadio.

Problemas logísticos antes de encuentros importantes

Ambos jugadores, que suman 105 partidos internacionales y mantienen una estrecha amistad con Messi, querían viajar a Sudamérica. Sin embargo, el entrenador Gian Piero Gasperini prohibió oficialmente el viaje. El técnico italiano destacó que, debido a los serios compromisos de liga que tiene el equipo, no había tiempo para un vuelo de larga distancia.

Los Giallorossi enfrentan un calendario muy exigente tras la pausa internacional. Los romanos reanudarán la competición el domingo contra el Como, y posteriormente les espera una prueba crucial en la Champions League contra el Real Madrid.

«Estamos muy cerca de un partido importante el domingo», explicó Gasperini sobre su decisión. Según él, Argentina está demasiado lejos, lo que requiere muchas horas de vuelo, y el club no quería correr ese riesgo.

El legado de la leyenda en el ámbito internacional

A lo largo de su rica carrera internacional, Lionel Messi ganó dos Copas América, llegó a finales consecutivas de la Copa del Mundo y finalmente conquistó el trono mundial. Este paso del delantero, reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, tiene la atención de todo el mundo.

Gian Piero Gasperini también valoró la inmensa contribución y el legado de la superestrella argentina en el fútbol mundial, respetando su trayectoria en la selección. Sin embargo, reafirmó que su principal tarea es proteger los intereses del club y mantener la plantilla intacta ante la difícil temporada que se avecina.