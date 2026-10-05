Gasperini se opone al viaje de Paulo Dybala y Nahuel Molina para Argentina

·3·Deportes
Gasperini se opone al viaje de Paulo Dybala y Nahuel Molina para Argentina

El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, explicó por qué no permitió que Paulo Dybala y Nahuel Molina asistieran al partido de despedida de Lionel Messi con la selección argentina. Según el técnico, el largo viaje transatlántico podría haber afectado la preparación del club antes de partidos importantes. Así lo informa Goal.com informa .

Según Sky Sport Italia, está previsto que Lionel Messi ponga fin a su carrera internacional en un partido amistoso contra Benín este miércoles. Se espera que este encuentro sea el último del legendario delantero con la selección. Aunque Dybala y Molina no fueron convocados oficialmente para esta fecha FIFA, tenían la intención de presenciar este histórico y emotivo evento desde las gradas del estadio.

Problemas logísticos antes de encuentros importantes

Ambos jugadores, que suman 105 partidos internacionales y mantienen una estrecha amistad con Messi, querían viajar a Sudamérica. Sin embargo, el entrenador Gian Piero Gasperini prohibió oficialmente el viaje. El técnico italiano destacó que, debido a los serios compromisos de liga que tiene el equipo, no había tiempo para un vuelo de larga distancia.

Los Giallorossi enfrentan un calendario muy exigente tras la pausa internacional. Los romanos reanudarán la competición el domingo contra el Como, y posteriormente les espera una prueba crucial en la Champions League contra el Real Madrid.

«Estamos muy cerca de un partido importante el domingo», explicó Gasperini sobre su decisión. Según él, Argentina está demasiado lejos, lo que requiere muchas horas de vuelo, y el club no quería correr ese riesgo.

El legado de la leyenda en el ámbito internacional

A lo largo de su rica carrera internacional, Lionel Messi ganó dos Copas América, llegó a finales consecutivas de la Copa del Mundo y finalmente conquistó el trono mundial. Este paso del delantero, reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, tiene la atención de todo el mundo.

Gian Piero Gasperini también valoró la inmensa contribución y el legado de la superestrella argentina en el fútbol mundial, respetando su trayectoria en la selección. Sin embargo, reafirmó que su principal tarea es proteger los intereses del club y mantener la plantilla intacta ante la difícil temporada que se avecina.

AS RomaGian Piero GasperiniPaulo DybalaLionel MessiReal Madrid
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Roma busca un nuevo delantero en el mercado de fichajesLa Roma busca un nuevo delantero en el mercado de fichajes9 agosto 16:14Paulo Dybala no pudo asistir al partido de despedida de la selección argentinaPaulo Dybala no pudo asistir al partido de despedida de la selección argentina26 septiembre 12:35Oficial: Claudio Ranieri es el nuevo director técnico de la selección italianaOficial: Claudio Ranieri es el nuevo director técnico de la selección italiana28 julio 21:24Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 202618 julio 12:04Gianluca Mancini: «Ver el Mundial me deprime»Gianluca Mancini: «Ver el Mundial me deprime»22 junio 13:36Donyell Malen: El nuevo héroe en Roma y la táctica de GasperiniDonyell Malen: El nuevo héroe en Roma y la táctica de Gasperini13 mayo 15:14
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City