Sevara Mamatova comienza el Campeonato Mundial en Montenegro con una victoria brillante

Miembro de la selección nacional de Uzbekistán en el prestigioso Campeonato Mundial de boxeo para menores de 19 años, que ha comenzado oficialmente en Budva, Montenegro, Sevara Mamatova ha iniciado su participación con una victoria contundente.

Este mundial está organizado bajo el auspicio de la federación internacional World Boxing y reúne a los mejores jóvenes talentos del pugilismo mundial.

Cara a cara y dominio en el ring: victoria por 5-0

Defendiendo los colores de nuestro país en la categoría de hasta 60 kg, Mamatova se enfrentó a una rival oceánica en la primera ronda eliminatoria:

Rival: El talento neozelandés Brooke Miller ;

Desarrollo del combate: La boxeadora uzbeka controló la distancia perfectamente durante todos los asaltos, poniendo a su rival en apuros constantemente con golpes precisos y certeros;

Decisión de los jueces: Al finalizar el combate, los árbitros reconocieron unánimemente la superioridad de la boxeadora uzbeka — 5:0.

Gracias a esta victoria, Sevara Mamatova asegura su pase a la siguiente ronda y da un paso más hacia las medallas del mundial.

Mundial U-19 de Budva: Detalles de la competición

Este gran foro deportivo que se celebra en tierras montenegrinas cuenta con indicadores clave:

Fechas: Los combates se llevan a cabo del 16 al 27 de octubre;

Estatus internacional: El torneo se organiza bajo el control y reglamento de la federación internacional World Boxing;

Distribución de categorías: En total, se disputarán 20 categorías de peso —10 masculinas y 10 femeninas— para la entrega de los cinturones de campeón mundial y las medallas.

Este brillante inicio de la selección juvenil de Uzbekistán refuerza la confianza en que nuestro equipo alcance los puestos más altos en este campeonato mundial.