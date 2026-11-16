Finlandia aplasta a San Marino, victorias a domicilio de Montenegro y Albania
En Europa, la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA continúa con encuentros intensos y disputados. Las selecciones nacionales han regalado a los aficionados muchos goles y momentos de gran emoción.
Finlandia — San Marino: Fútbol ofensivo y 9 goles
Uno de los partidos más prolíficos y memorables de la jornada tuvo lugar en Helsinki. La selección de Finlandia recibió a San Marino y no dio ninguna oportunidad a su rival — 7:2.
El héroe del encuentro, Lucas Lingman, anotó un triplete (minutos 8, 20 y 78), mientras que Joel Pohjanpalo firmó un doblete. Valta y Håkans también marcaron. Por parte de San Marino, Nanni logró anotar dos goles, pero no fue suficiente para evitar la derrota.
Victorias contundentes a domicilio para Montenegro y Albania
Montenegro, jugando como visitante, se enfrentó a Chipre y derrotó a su rival por 4:1 . Milutin Osmajić abrió el marcador, mientras que Vukotić y un doblete de Nikola Krstović aseguraron una amplia victoria para los montenegrinos.
Por su parte, Albania mostró un juego sólido en Bielorrusia, imponiéndose gracias a los goles de Rey Manaj y Elseid Hysaj por 2:0 . El único empate de la jornada se registró entre Letonia y Armenia, sin goles (0:0).
Partidos y resultados
Marcadores y eventos principales
Finlandia — San Marino
7:2 (Lingman 3, Pohjanpalo 2, Valta, Håkans — Nanni 2)
Chipre — Montenegro
1:4 (Pittas — Osmajić, Vukotić, Krstović 2)
Bielorrusia — Albania
0:2 (Manaj, Hysaj)
Letonia — Armenia
0:0 (Empate sin goles)
¿Cuál de estos partidos crees que tuvo el resultado más sorprendente? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…