Finlandia aplasta a San Marino, victorias a domicilio de Montenegro y Albania

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Finlandia aplasta a San Marino, victorias a domicilio de Montenegro y Albania

En Europa, la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA continúa con encuentros intensos y disputados. Las selecciones nacionales han regalado a los aficionados muchos goles y momentos de gran emoción.

Finlandia — San Marino: Fútbol ofensivo y 9 goles

Uno de los partidos más prolíficos y memorables de la jornada tuvo lugar en Helsinki. La selección de Finlandia recibió a San Marino y no dio ninguna oportunidad a su rival — 7:2.

El héroe del encuentro, Lucas Lingman, anotó un triplete (minutos 8, 20 y 78), mientras que Joel Pohjanpalo firmó un doblete. Valta y Håkans también marcaron. Por parte de San Marino, Nanni logró anotar dos goles, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Victorias contundentes a domicilio para Montenegro y Albania

Montenegro, jugando como visitante, se enfrentó a Chipre y derrotó a su rival por 4:1 . Milutin Osmajić abrió el marcador, mientras que Vukotić y un doblete de Nikola Krstović aseguraron una amplia victoria para los montenegrinos.

Por su parte, Albania mostró un juego sólido en Bielorrusia, imponiéndose gracias a los goles de Rey Manaj y Elseid Hysaj por 2:0 . El único empate de la jornada se registró entre Letonia y Armenia, sin goles (0:0).

Partidos y resultados

Marcadores y eventos principales

Finlandia — San Marino

7:2 (Lingman 3, Pohjanpalo 2, Valta, Håkans — Nanni 2)

Chipre — Montenegro

1:4 (Pittas — Osmajić, Vukotić, Krstović 2)

Bielorrusia — Albania

0:2 (Manaj, Hysaj)

Letonia — Armenia

0:0 (Empate sin goles)

¿Cuál de estos partidos crees que tuvo el resultado más sorprendente? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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