La ciudad de París, capital de Francia, acogió el torneo «UFC Fight Night 287», lleno de resultados inesperados y enfrentamientos intensos. En esta velada marcada por combates encarnizados, nuestros representantes regionales como Nursulton Ruziboevy el tayiko Muhammad Naimov, junto a los mejores noqueadores europeos, subieron al octágono. Los combates de la cartelera principal, memorables por sus nocauts relámpago en el primer asalto y las decisiones controvertidas de los jueces, fueron el punto culminante del torneo.

El duelo Ruziboev contra Page y los golpes inesperados

El evento principal, seguido por millones de aficionados uzbekos, tuvo lugar en la categoría de peso medio:

Michael Page – Nursulton Ruziboev combate: Nuestro compatriota luchó con valentía durante 3 asaltos completos contra el maestro del striking inglés. Aunque Nursulton logró varios derribos, Page, controlando la distancia con maestría, se llevó la victoria por decisión de los jueces (29:28), poniendo fin a la racha de victorias de Ruziboev;

Una noche difícil para los luchadores de Asia Central: El tayiko Muhammad Naimov, que compite en peso pluma, cayó ante el peligroso luchador belga Losen Keita — Keita registró una victoria sensacional por nocaut técnico en el primer asalto.

Nocauts explosivos en el 1er asalto: Los debutantes en la cima

Para los aficionados franceses, lo más destacado de la cartelera fue el paso audaz de las estrellas locales:

El fantástico debut de Salahdine Parnasse: Una de las mayores estrellas europeas de las MMA, Salahdine Parnasse, hizo una entrada impactante en la organización en su primer combate en UFC al infligir un nocaut devastador al veterano de la liga, Dan Hooker, en el primer asalto;

El golpe relámpago de Axel Sola: En otro duelo de peso ligero, Axel Sola noqueó a su compatriota Fares Ziam en el primer asalto, mejorando drásticamente su posición en su división.

UFC Fight Night 287: Resultados oficiales de la cartelera principal

Todos los combates centrales de la noche se desarrollaron de la siguiente manera:

Peso ligero: Salahdine Parnasse venció a Dan Hooker por nocaut en el 1er asalto;

Peso ligero: Axel Sola triunfó sobre Fares Ziam por nocaut en el 1er asalto;

Peso medio: Michael Page venció a Nursulton Ruziboevpor decisión unánime de los jueces (a los puntos);

Peso wélter: Daniil Donchenko derrotó a Punahele Soriano por decisión de los jueces (a los puntos);

Peso pluma: Curtis Campbell sometió a Trevor Peek mediante estrangulamiento en el 3er asalto;

Peso pluma: Losen Keita ganó contra Muhammad Naimov por nocaut técnico en el 1er asalto.

En tu opinión, ¿quién fue el luchador más brillante del torneo de París? ¿Salahdine Parnasse, que entró en el mundo de UFC noqueando a Dan Hooker, o Michael Page? ¿Qué opinas de la actuación de nuestro compatriota Nursulton Ruziboev y de la decisión de los jueces? ¡Deja tus comentarios!