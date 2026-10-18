Bayer Leverkusen — Friburgo: alineaciones y directo

·8·Deportes
Bayer Leverkusen — Friburgo: alineaciones y directo

El encuentro de la Bundesliga entre el Bayer Leverkusen y el Friburgo comenzará el 18 de octubre a las 18:30 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Bayer Leverkusen: 1. Flekken M., 19. Diaby M., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 3. Gutierrez M., 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Quansah J., 14. Schick P., 12. Tapsoba E.

Suplentes del Bayer Leverkusen: 8. Andrich R., 5. Badé L., 28. Blaswich J., 22. Boniface V., 7. Hofmann J., 17. Lucas, 15. Oermann T., 23. Tella N., 10. Tillman M.

Entrenador del Bayer Leverkusen: Martinez X.

Alineación inicial del Friburgo: 1. Backhaus M., 19. Beste J., 8. Eggestein M., 16. Engelhardt Y., 28. Ginter M., 42. Goto K., 3. Lienhart P., 33. Makengo J., 31. Matanovic I., 7. Scherhant D., 29. Treu P.

Suplentes del Friburgo: 32. Grifo V., 30. Günter C., 9. Höler L., 22. Irie K., 17. Kübler L., 21. Müller F., 6. Osterhage P., 37. Rosenfelder M., 20. Yamamoto R.

Entrenador del Friburgo: Schuster J.

Bayer LeverkusenFriburgoBundesligaFútbolAlemania
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Friburgo — Jablonec: alineaciones y directoFriburgo — Jablonec: alineaciones y directo15 octubre 22:46Friburgo arrebata la victoria en el minuto 85 y sube al primer puestoFriburgo arrebata la victoria en el minuto 85 y sube al primer puesto12 octubre 06:59Lech Poznań — Bayer Leverkusen: alineaciones y directoLech Poznań — Bayer Leverkusen: alineaciones y directo15 octubre 20:33¡Primera destitución en la Bundesliga! Eugen Polanski despedido tras una derrota humillante¡Primera destitución en la Bundesliga! Eugen Polanski despedido tras una derrota humillante13 septiembre 21:32La plantilla del campeón no está completa: Keown señala tres carenciasLa plantilla del campeón no está completa: Keown señala tres carencias25 julio 17:00Ibrahim Maza promete vencer a Messi en la Copa del MundoIbrahim Maza promete vencer a Messi en la Copa del Mundo10 junio 15:10
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre