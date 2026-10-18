Bayer Leverkusen — Friburgo: alineaciones y directo
El encuentro de la Bundesliga entre el Bayer Leverkusen y el Friburgo comenzará el 18 de octubre a las 18:30 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Bayer Leverkusen: 1. Flekken M., 19. Diaby M., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 3. Gutierrez M., 30. Maza I., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Quansah J., 14. Schick P., 12. Tapsoba E.
Suplentes del Bayer Leverkusen: 8. Andrich R., 5. Badé L., 28. Blaswich J., 22. Boniface V., 7. Hofmann J., 17. Lucas, 15. Oermann T., 23. Tella N., 10. Tillman M.
Entrenador del Bayer Leverkusen: Martinez X.
Alineación inicial del Friburgo: 1. Backhaus M., 19. Beste J., 8. Eggestein M., 16. Engelhardt Y., 28. Ginter M., 42. Goto K., 3. Lienhart P., 33. Makengo J., 31. Matanovic I., 7. Scherhant D., 29. Treu P.
Suplentes del Friburgo: 32. Grifo V., 30. Günter C., 9. Höler L., 22. Irie K., 17. Kübler L., 21. Müller F., 6. Osterhage P., 37. Rosenfelder M., 20. Yamamoto R.
Entrenador del Friburgo: Schuster J.
Comentarios 0
…