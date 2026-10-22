Mónaco — Friburgo: alineaciones y directo

·34·Deportes
Mónaco — Friburgo: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre Mónaco y Friburgo comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Mónaco: 1. Hradecky L. (capitán), 2. Vanderson, 72. Sane S., 4. Teze J., 13. Mavissa S., 8. Camara L., 37. Diop E., 28. Coulibaly M., 10. Golovin A., 7. Déturbe M., 29. Brunner P.

Suplentes del Mónaco: 11. Abline M., 14. Biret M., 19. Cabral P., 31. Fati A., 16. Kohn P., 18. Minamino T., 20. Nazino, 22. Salisu M., 46. Subeir A., 40. Stawetski J., 49. Touré I., 6. Zakaria D.

Entrenador del Mónaco: Filipe Luís.

Alineación titular del Friburgo: 1. Backhaus M., 17. Kübler L., 28. Ginter M., 37. Rosenfelder M., 33. Makengo J., 8. Eggestein M. (capitán), 16. Engelhardt Y., 19. Beste J., 14. Suzuki Y., 32. Grifo V., 31. Matanovic I.

Suplentes del Friburgo: 42. Goto K., 30. Günter C., 9. Höler L., 24. Huth J., 22. Irie K., 5. Jung A., 6. Osterhage P., 7. Scherhant D., 29. Treu P., 20. Yamamoto R.

Entrenador del Friburgo: Schuster J.

En directo EN VIVO
20
Igor Matanović (Freiburg) no pudo evitar el fuera de juego y el juez de línea levantó su bandera.
18
¡Qué oportunidad desperdiciada! Lukas Kübler (Freiburg) recibió un centro preciso dentro del área, pero su remate de cabeza se fue fuera. El balón salió y se señaló saque de puerta para el Mónaco.
17🔁
Sustitución. Patrick Osterhage (Friburgo) entra en lugar de Yannik Keitel.
15🔁
Sustitución. Patrick Osterhage (Freiburg) entra en lugar de Yannik Keitel.
14
Yannik Engelhardt (Freiburg) hace gestos de dolor y pide asistencia médica. Todavía se desconoce la gravedad de su lesión.
10
Los jugadores del Mónaco se pasan el balón con jugadas cortas para buscar una ocasión de disparo.
8
El balón salió del campo y el juego se reanudará con un saque de banda.
5
Samuel Barrott hace sonar el silbato. Yannik Keitel (Freiburg) comete falta por juego peligroso.
4
Mathis Detourbe (Monaco) recibe un pase filtrado dentro del área, dispara sin mirar al rincón inferior izquierdo, pero Mio Backhaus realiza una parada magnífica.
2
Los jugadores del Friburgo combinan con pases cortos, buscando romper la defensa rival y montar un rápido contraataque.
1
Empezamos, el partido de hoy acaba de arrancar.
00:01
Saca de centro el Friburgo.
00:00
El árbitro del partido de hoy será Samuel Barrot.
00:00
Ya se conocen las alineaciones titulares de ambos equipos, ya podéis consultarlas.
00:00
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo por texto, donde les ofreceremos información al instante de todo lo que ocurra en el partido.
MónacoFriburgoConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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