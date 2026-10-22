Mónaco — Friburgo: alineaciones y directo
El encuentro de la Conference League entre Mónaco y Friburgo comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Mónaco: 1. Hradecky L. (capitán), 2. Vanderson, 72. Sane S., 4. Teze J., 13. Mavissa S., 8. Camara L., 37. Diop E., 28. Coulibaly M., 10. Golovin A., 7. Déturbe M., 29. Brunner P.
Suplentes del Mónaco: 11. Abline M., 14. Biret M., 19. Cabral P., 31. Fati A., 16. Kohn P., 18. Minamino T., 20. Nazino, 22. Salisu M., 46. Subeir A., 40. Stawetski J., 49. Touré I., 6. Zakaria D.
Entrenador del Mónaco: Filipe Luís.
Alineación titular del Friburgo: 1. Backhaus M., 17. Kübler L., 28. Ginter M., 37. Rosenfelder M., 33. Makengo J., 8. Eggestein M. (capitán), 16. Engelhardt Y., 19. Beste J., 14. Suzuki Y., 32. Grifo V., 31. Matanovic I.
Suplentes del Friburgo: 42. Goto K., 30. Günter C., 9. Höler L., 24. Huth J., 22. Irie K., 5. Jung A., 6. Osterhage P., 7. Scherhant D., 29. Treu P., 20. Yamamoto R.
Entrenador del Friburgo: Schuster J.
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