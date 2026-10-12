Friburgo arrebata la victoria en el minuto 85 y sube al primer puesto

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Friburgo arrebata la victoria en el minuto 85 y sube al primer puesto

La Bundesligaha concluido los partidos de la 5ª jornada. El evento central de la fecha fue la tenaz determinación del SC Friburgo, que logró alcanzar la cima de la tabla de posiciones. A pesar de jugar con un hombre menos, el equipo consiguió una victoria crucial por 2-1 sobre el Schalke 04.

Asimismo, en otro encuentro interesante de la jornada, el Colonia derrotó en su estadio al Borussia Mönchengladbach, que atraviesa momentos difíciles.

La dramática victoria del Friburgo: Tarjeta roja y gol en el minuto 85

En el duelo disputado en el campo del Friburgo, ambos equipos ofrecieron a los aficionados una lucha intensa y llena de drama:

  • Intercambio rápido de goles: Maximilian Eggestein adelantó a los locales en el minuto 10, pero Kenan Karaman restableció el equilibrio en el minuto 30, poniendo el marcador 1-1;

  • Expulsión y desafío: En el minuto 64, el jugador del Friburgo, Suzuki, recibió una tarjeta roja y fue expulsado, obligando a los locales a jugar el resto del encuentro en inferioridad numérica;

  • El golpe decisivo de Goto: A pesar de estar en desventaja numérica, los locales no se rindieron y marcaron el gol de la victoria en el minuto 85 gracias a un preciso remate de Kento Goto (2-1);

  • Salto en la tabla: Tras esta victoria, el Friburgo suma 13 puntos y se convierte en el líder en solitario de la Bundesliga. El Schalke, derrotado, se mantiene en el puesto 13 con 5 puntos.

Colonia se hace fuerte en casa, Borussia Mönchengladbach en crisis profunda

En otro enfrentamiento de la jornada, el equipo de Mönchengladbach, convertido en un equipo en apuros, recibió un nuevo golpe:

  • Victoria por 2-1: Para el Colonia, los goles de Johannesson en el minuto 26 y Al Mala en el 67 fueron suficientes, mientras que los visitantes solo pudieron responder una vez (Joe Scally en el minuto 39);

  • Racha sin puntos del colista: Con 7 puntos tras 5 jornadas, el Colonia se sitúa en la 10ª posición. El Borussia Mönchengladbach, que no ha sumado ni un solo punto desde el inicio de la temporada (0 puntos), permanece en el último lugar, el 18º.

La 5ª jornada de la Bundesliga estuvo llena de resultados inesperados, y la victoria del Friburgo en inferioridad numérica demuestra las altas aspiraciones del equipo esta temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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