Sint-Truiden — Iberia 1999: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre Sint-Truiden e Iberia 1999 comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Sint-Truiden: 16. Kokubo L., 9. Bazdar S., 18. Ishivatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 26. Musliu V., 23. Pupe J., 10. Sebaui I., 8. Sissako A., 5. Taniguchi S. (capitán), 60. Vanwesemael R.

Entrenador del Sint-Truiden: De Meyer F.

Alineación inicial del Iberia 1999: 31. Makaridze G., 25. Amisulashvili A., 3. Chanchar P., 6. Dadiani N., 9. Dzaganiya A., 5. Djinjolava J. (capitán), 8. Kardava B., 18. Lucas Cafe, 10. Nachkebia Z., 4. Selimovic V., 19. Sikharulashvili N.

Entrenador del Iberia 1999: Demchenko A.