Sint-Truiden — Iberia 1999: alineaciones y directo

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Sint-Truiden — Iberia 1999: alineaciones y directo

El encuentro de la Conference League entre Sint-Truiden e Iberia 1999 comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Sint-Truiden: 16. Kokubo L., 9. Bazdar S., 18. Ishivatari N., 11. Mbuku N., 14. Merlen R., 26. Musliu V., 23. Pupe J., 10. Sebaui I., 8. Sissako A., 5. Taniguchi S. (capitán), 60. Vanwesemael R.

Entrenador del Sint-Truiden: De Meyer F.

Alineación inicial del Iberia 1999: 31. Makaridze G., 25. Amisulashvili A., 3. Chanchar P., 6. Dadiani N., 9. Dzaganiya A., 5. Djinjolava J. (capitán), 8. Kardava B., 18. Lucas Cafe, 10. Nachkebia Z., 4. Selimovic V., 19. Sikharulashvili N.

Entrenador del Iberia 1999: Demchenko A.

En directo1-0 EN VIVO
20
Estadísticas actuales de posesión de balón de ambos equipos: 62:38.
16
Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) intentó pasar a un compañero desde fuera del área, pero la defensa rival reaccionó con rapidez para despejar el peligro.
15
Jemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) se prepara para ejecutar el tiro libre, pero su remate se va por encima del travesaño. ¡Pudo haber sido un golazo!
14
Nathanael Mbuku (Sint-Truiden) comete falta. Mehmet Türkmen detiene el juego y toma una decisión. Iberia 1999 tiene un tiro libre.
121-0
¡El balón al fondo de la red! Samed Baždar asistió a Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden), quien irrumpió en el área y sacó un gran disparo raso al fondo de la red. Pone el 1-0 en el marcador.
11
Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) saca el córner al área, pero la defensa despeja.
9
Ryan Merlen (Sint-Truiden) metió un centro peligroso al área, pero el primer defensa despejó el balón.
8VAR
¡El gol del Sint-Truiden ha sido anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR!
7VAR
¡Espera! Se está revisando el VAR para ver si hubo fuera de juego antes del gol. El árbitro está viendo la jugada ahora. Los jugadores del Sint-Truiden están descontentos.
41-0
Robert-Jan Vanwesemael envía un centro preciso al área. Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) controla el balón y dispara rápido ajustado al poste derecho. El portero no tuvo opciones. El marcador pasa a ser de 1-0.
4
Nelson Ishiwatari (Sint-Truiden) comete falta y el árbitro pita.
1
La primera parte de este encuentro está a punto de comenzar.
00:01
Sint-Truiden pone el balón en juego.
00:00
El árbitro principal del partido de hoy será Mehmet Turkmen.
00:00
Puedes consultar las alineaciones iniciales de ambos equipos en los detalles de este partido.
00:00
Hola y bienvenidos a nuestra narración en directo. Podéis seguir todos los momentos emocionantes del partido por escrito para no perderos nada. Poneos cómodos y disfrutad.
Sint-TruidenIberia 1999Conference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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