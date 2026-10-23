Midtjylland — Sint-Truiden: alineaciones y directo

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90 Final del partido. Resultado: Midtjylland 0:1 Sint-Truiden

90+5 El árbitro hace sonar el pitido final, ya no pasará nada más en este partido.

90+4 Frederic De Meyer decide introducir sangre fresca, Volcke Janssens (Sint-Truiden) entra en lugar de Robert-Jan Vanwesemael.

90+3 El árbitro principal y uno de sus asistentes señalan saque de esquina a favor del Sint-Truiden.

90 Se añadirán al menos 3 minutos.

87 Frederic De Meyer prepara un cambio. Taiga Hata (Sint-Truiden) entra al campo en lugar de Joedrick Pupe.

85 Frederic De Meyer prepara un cambio. Taiga Hata (Sint-Truiden) entra al campo en lugar de Joedrick Pupe.

85 Momento de cambios. Arbnor Muja (Sint-Truiden) entra al campo en lugar de Nathanaël Mbuku.

84 Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) se deshizo de su marcador, pero no pudo mantener el balón dentro del campo.

82 Stanley Iheanacho se asocia con Gyu-Sung Cho en ataque para el Midtjylland, Cho dispara desde fuera del área, pero el balón se va rozando el poste izquierdo.

80 Sint-Truiden saca un córner.

80 El Sint-Truiden no aprovechó el córner, los defensas despejaron el balón. Saque de esquina. Habrá otra oportunidad para el Sint-Truiden.

79 Estamos presenciando el cambio. Abdu Ndiaye (Midtjylland) entra al campo en lugar de Julius Emefiele.

78 Kaito Matsuzawa (Sint-Truiden) dispara desde fuera del área. El balón iba hacia la esquina inferior izquierda, pero Nordin Jackers despejó el peligro sin problemas.

77 El árbitro principal y su asistente señalan el banderín de córner. El Sint-Truiden tendrá la oportunidad de crear peligro ante la portería rival.

76 Midtjylland - Sint-Truiden. Resultado: 0-1. Mads Bech Sørensen (Midtjylland) derriba a su rival y Eugeneh Cho detiene el juego.

74 Frederic De Meyer decide sustituir a Frederic Soelleux, entrando en su lugar Samed Bazdar (Sint-Truiden).

72 Frederic De Meyer decide hacer un cambio. Kaito Matsuzawa (Sint-Truiden) entra en lugar de Ryan Merlen.

72 Frederic De Meyer decide sustituir a Frederic Soelleux, dando entrada a Samed Bazdar (Sint-Truiden).

69 El árbitro indica que es hora de un cambio: Viktor Bak (Midtjylland) entra al campo y David Martínez se va a descansar al banquillo.

69 El Midtjylland parece estar encontrando su juego y tiene la posesión. Esperan el momento oportuno para crear nuevas ocasiones de ataque.

66 Se ejecuta el córner, pero el Midtjylland no lo aprovecha, el defensa despeja el balón.

64 El árbitro principal y su asistente señalaron el banderín de córner. El Midtjylland tendrá la oportunidad de crear una ocasión peligrosa cerca de la portería rival.

63 Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) tuvo una gran ocasión en el área chica, remató raso al centro de la portería, pero Nordin Bakker hizo una parada providencial.

62 Estadísticas actuales de tiros a puerta: 3-2.

60 El Midtjylland ganó un saque de esquina. El árbitro principal y uno de sus asistentes señalan hacia el banderín de córner.

59 Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) es amonestado con tarjeta amarilla por falta.

58 Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) saca un potente disparo desde fuera del área, pero el balón se marcha rozando el poste derecho por unos centímetros.

55 Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) envía un centro peligroso al área, pero Nordin Bakker atrapa el balón.

52 Estuvo muy cerca. Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) dispara desde fuera del área y el balón se va rozando el poste derecho.

46 Mike Tullberg realiza un cambio en el descanso. Stanley Ihenacho (Midtjylland) entra en lugar de Hyun-Seok Hong.

46 Mike Tullberg realiza un cambio. Al comienzo de la segunda mitad, Cho Gue-sung entra en lugar de Pedro Bravo (Midtjylland).

46 La necesidad de mejorar el juego en la segunda mitad provocó un cambio. Friday Etim entra al campo en lugar de Mileta Rajovic (Midtjylland).

46 Saca de centro el Midtjylland.

46 Ha comenzado la segunda parte.

45+2 El árbitro Juxin Zaja hace sonar el silbato y finaliza la primera mitad.

45+2 David Martínez (Midtjylland) no aprovecha el rechace del penalti y su disparo se marcha a escasos centímetros del larguero.

45 Se añaden 2 minutos al partido.

42 Robert-Jan Vanwesemael demostró una técnica brillante y envió un gran centro al área. Frederic Soet (Sint-Truiden) recibió el balón y cabeceó con precisión a la esquina inferior izquierda para abrir el marcador. Resultado: 0:1.

41 Ryan Merlen (Sint-Truiden) lanza una falta desde una posición muy favorable.

40 El árbitro señala el banderín de córner. Saque de esquina a favor del Sint-Truiden.

39 El árbitro señala el banderín de esquina y el Midtjylland sacará de esquina.

38 2:1 — el recuento actual de tiros a puerta.

35 Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) envió un centro peligroso al área, pero los defensas despejaron el balón.

31 La posesión es de 44:56.

29 El Sint-Truiden no supo aprovechar el saque de esquina, los defensas rivales actuaron atentos y despejaron el peligro.

29 Сент-Трюйден бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади. Ильяс Себауи (Сент-Трюйден) ўз қўриқчисини ортда қолдирди ва жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллади. Нордин Баккер тўпни кеч пайқади, аммо дарвозанинг пастки ўнг бурчагига кириб кетаётган тўпни қайтаришга муваффақ бўлди.

28 Sofus Johannesen (Midtjylland) dispara desde dentro del área, pero un bloqueo oportuno lo evita.

24 Nathanaël Mbuku (Sint-Truiden) dispara desde fuera del área, el balón pasa rozando el poste derecho.

22 Pedro Bravo (Midtjylland) recibe tarjeta amarilla del árbitro por una falta cometida instantes antes.

22 El Midtjylland jugó bien y ganó un córner.

19 El juego se detiene, Pedro Bravo (Midtjylland) está lesionado y las asistencias médicas deben entrar al campo.

14 Ilias Sebaoui (Sint-Truiden) hizo una falta a su rival, pero el árbitro no le mostró ninguna tarjeta.

12 Midtjylland gana un saque de esquina.

11 Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) recibe una tarjeta amarilla. El árbitro Eugene Mpom Mple ha tomado la decisión correcta.

8 Ahora el Midtjylland lanzará un saque de esquina.

8 El portero se estira para despejar un peligroso disparo de Julius Emefiele (Midtjylland) hacia el poste izquierdo.

6 Robert-Jan Vanwesemael (Sint-Truiden) envió un gran centro al área penalti, pero los defensas rivales lograron despejar el balón.

5 Ousmane Diao (Midtjylland) envía un gran pase a Hyun-Seok Hong, que se lanza hacia la portería.

1 El partido acaba de empezar, se está jugando la primera parte.

01:04 Saca de centro el Midtjylland.

00:21 Partido: Midtjylland - Sint-Truiden. Resultado: 0-0. Comentario: Yuxin Zhang arbitrará el partido de hoy.

00:21 Las alineaciones titulares ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.