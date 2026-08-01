El primer fichaje estival de Nasaf: Quién es Paata Gudushauri

Nasaf ha dado su primer paso importante en el mercado de fichajes de verano. El club de Qarshi ha anunciado la firma de un contrato válido hasta el final de la temporada con el extremo ofensivo georgiano Paata Gudushauri.

Este fichaje no es solo para la segunda vuelta de la Super League. Dado que los «Dragones» también participan en la Liga de Campeones 2 de la AFC, el equipo necesitaba un jugador con experiencia internacional y capaz de potenciar el ataque.

¿Por qué eligió Nasaf precisamente a Gudushauri?

Paata Gudushauri puede desempeñarse en las bandas y como mediapunta. Se destaca por su velocidad, su capacidad para superar rivales en el uno contra uno y su eficacia en la zona de definición de las jugadas.

Según los datos oficiales del campeonato de Georgia, el jugador nació el 7 de junio de 1997 y actualmente tiene 29 años. Por lo tanto, la información sobre los «31 años» en la primera noticia no es correcta. Mide 179 centímetros y su posición principal es el centro del campo.

Varios aspectos de Gudushauri pueden resultar importantes para Nasaf:

su capacidad para jugar en ambas bandas;

su habilidad para acelerar el juego;

su aptitud para crear situaciones de gol;

su actividad en las jugadas a balón parado;

su experiencia en torneos internacionales.

Estas cualidades pueden ser muy útiles para el equipo, especialmente en partidos contra rivales que se defienden con bloques muy cerrados.

¿Cuál ha sido su mejor temporada?

Gudushauri vivió uno de los periodos más brillantes de su carrera en 2023 con el Dinamo Batumi.

En aquella temporada de la liga georgiana:

participó en 32 partidos;

marcó 12 goles;

repartió 13 asistencias de gol.

Es decir, participó directamente en 25 goles de su equipo en una sola temporada. Esta estadística demuestra que Gudushauri no es solo un jugador que traslada el balón por la banda, sino un ejecutor que influye directamente en la culminación de los ataques.

Más tarde, también mostró un rendimiento estable en el Torpedo Kutaisi. En el campeonato de 2025, Gudushauri registró 6 goles y 4 asistencias en 33 encuentros.

Mantuvo su eficacia también en 2026

Gudushauri comenzó el año 2026 en el Iberia 1999 de Tiflis. Según los datos del campeonato nacional de Georgia, disputó 19 partidos, anotó 4 goles y dio 2 asistencias.

Sus estadísticas en las últimas temporadas:

Temporada Club Partidos Goles Asistencias 2023 Dinamo Batumi 32 12 13 2025 Torpedo Kutaisi 33 6 4 2026 Iberia 1999 19 4 2

Estos números muestran que es un jugador experimentado capaz de aportar beneficios constantes en ataque.

También ha acumulado experiencia en los escenarios europeos

Paata Gudushauri también ha participado en las fases clasificatorias de competiciones europeas con clubes georgianos.

Participó en la clasificación de la UEFA Conference League con el Torpedo en la temporada 2025/26. Y para la temporada 2026/27, fue incluido en la lista del Iberia 1999 para la Liga de Campeones.

Esta experiencia tiene un significado especial para Nasaf. Dado que en la Liga de Campeones 2 de la AFC el estilo de juego de los rivales y la presión del torneo pueden diferir de los partidos de la Super League.

Por su parte, Gudushauri domina bien:

la presión en los partidos fuera de casa;

las eliminatorias a doble partido;

la cautela táctica en los torneos internacionales;

la capacidad de adaptarse rápidamente a un nuevo rival en poco tiempo.

¿Dónde podría utilizarlo Ruzikul Berdyev?

La versatilidad de Gudushauri ofrece al entrenador principal de Nasaf varias opciones tácticas.

Puede ser utilizado como:

Extremo izquierdo; Extremo derecho con tendencia a diagonales hacia dentro; Mediapunta libre detrás del delantero; Jugador de refresco para potenciar el ataque al final del partido.

Especialmente, el hecho de ser zurdo aumenta las posibilidades de penetrar desde la banda hacia el área o realizar disparos de media distancia.

Sin embargo, será crucial ver cuán rápido se adapta al nuevo equipo. Existen ciertas diferencias entre los campeonatos de Georgia y Uzbekistán en cuanto al ritmo de juego, la lucha física y el estilo defensivo.

¿Qué significa un contrato corto?

El acuerdo entre las partes es hasta el final de la temporada. Un contrato a corto plazo de este tipo puede servir como prueba para ambas partes.

Nasaf evaluará:

su adaptación a la Super League;

su impacto en los partidos importantes;

su estado físico;

su eficacia en la Liga de Campeones 2 de la AFC.

A su vez, Gudushauri en Uzbekistánpodrá conseguir una renovación de contrato o nuevas oportunidades para su futura carrera a través de un desempeño exitoso.

Hay otro aspecto del acuerdo breve: el jugador no tendrá mucho tiempo para demostrar su valía. Debe ganarse la confianza de los entrenadores desde los primeros encuentros.

¿Qué aportará al ataque de Nasaf?

El club de Qarshi competirá en varios frentes en la segunda vuelta. El equipo necesita no solo jugadores titulares, sino también un fondo de armario amplio que pueda cambiar el rumbo de los partidos.

Gudushauri:

aumentará la competencia en ataque;

aportará nuevas soluciones en las bandas;

dará la oportunidad de dar descanso a los jugadores clave;

enriquecerá la experiencia internacional del equipo.

Sus registros anteriores de goles y asistencias muestran que tiene la capacidad de aportar un beneficio práctico al ataque de Nasaf.

Conclusión principal

Al fichar a Paata Gudushauri, Nasaf ha realizado su primera contratación oficial en el mercado de verano.

El futbolista georgiano de 29 años tiene una gran experiencia en el campeonato de su país, ha jugado con eficacia en varios clubes y ha saboreado competiciones europeas. En particular, su registro de 12 goles y 13 asistencias en 2023 muestra claramente su potencial ofensivo.

Ahora la pregunta principal es si Gudushauri podrá repetir su eficacia en Georgia con la camiseta de Nasaf y ayudar a los «dragones» a cumplir sus objetivos en la Super League y la Liga de Campeones 2 de la AFC.