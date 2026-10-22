Iberia 1999 - Mjällby: alineaciones y directo

·30·Deportes
Iberia 1999 - Mjällby: alineaciones y directo

El partido de la Conference League entre Iberia 1999 y Mjällby comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Iberia 1999: 31. Makaridze G., 40. Kobuladze G., 25. Amisulashvili A., 4. Selimovic V., 5. Jinjolava J. (capitán), 6. Dadiani N., 18. Lucas Caffe, 8. Kardava B., 9. Zagania A., 19. Sikharulashvili N., 10. Nachkebia Z.

Suplentes del Iberia 1999: 14. Alhassan I., 11. Bartishvili A., 30. Bochorishvili N., 3. Chanchar P., 29. Chikhradze L., 17. Ende S., 23. Kuliyev E., 16. Kurtanidze R., 27. Kutsiya G., 7. Kvaratskhelia D., 1. Megrelishvili T., 33. Tibue J.

Entrenador del Iberia 1999: Korgalidze L.

Alineación titular del Mjällby: 35. Lundin A., 33. Miettinen T., 4. Norén A., 5. Iqbal A., 14. Granath V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (capitán), 26. Hoffmann I., 23. Samuelsson A., 18. Bergström J., 29. Lindberg O.

Suplentes del Mjällby: 3. Agnarsson M., 39. Arrhenius R., 6. Enggaard M., 1. Hansen S., 10. Kher J., 25. Nilsson M., 24. Pettersson T., 2. Svanberg L., 27. Tidstrand L., 13. Vallinder R.

Entrenador del Mjällby: Brännström A.

En directo EN VIVO
24
¡Buena ocasión! Nika Sikharulashvili (Iberia 1999) regateó muy bien a su rival dentro del área, pero su disparo se marchó rozando el poste derecho. ¡Tenía que marcar! El balón salió fuera, Mällby sacará de puerta.
23
En lugar de centrar al área desde el córner, Aki Samuelsen (Mjallby) jugó en corto con un compañero cercano.
22
El portero despeja el disparo de Aki Samuelsen (Mjällby) con una gran parada, de lo contrario el balón se habría metido por la escuadra. El árbitro señala córner y Mjällby sacará de esquina.
22
Aki Samuelsen (Mjällby) se dispone a lanzar una falta desde una posición muy peligrosa en la frontal del área.
21
Bakar Kardava (Iberia 1999) no está siguiendo la regla de oro: "Trata a los demás como quieres que te traten". Hizo una entrada dura, sin dejarle otra opción a Lothar D'Hondt que señalar falta. Mjällby lanzará una falta desde una distancia peligrosa.
20
Aki Samuelsen (Mjällby) decidió acelerar el ritmo del juego con un saque de esquina corto.
20
Ian Hoffmann (Mjällby) centra al área, pero su intento es bloqueado y despejado. El balón sale del campo. Mjällby sacará de esquina.
18
Zhemali-Giorgi Jinjolava (Iberia 1999) cuelga el balón al área desde la falta, pero un defensa llega primero.
17
Grave error de William Granath (Mjällby) y Lothar D'Hondt hace sonar su silbato. Tiro libre para el Iberia 1999.
14
53:47 – porcentaje de posesión del balón.
11🟨
El juego se detiene ya que Lukas Kafe (Iberia 1999) recibe una tarjeta amarilla.
11
Iberia 1999 sacó un córner, pero una sólida defensa desbarató la ocasión.
8
Aki Samuelsen (Mjällby) hizo una gran jugada individual, pero su disparo desde fuera del área se fue rozando el poste izquierdo. Aun así, fue una excelente acción individual. El balón salió del campo y se señaló saque de puerta para el Iberia 1999.
5
Olle Lindberg (Mjällby) intentó regatear a un rival, pero despejaron el balón.
2
Los jugadores del Iberia 1999 tocan el balón con pases cortos.
1
El partido acaba de empezar.
21:48
¡Los jugadores por fin saltan al terreno de juego! Iberia 1999 pone el balón en movimiento.
21:45
El partido de hoy será dirigido por Lothar D'Hondt.
21:45
Se han anunciado las alineaciones titulares para este partido.
21:45
Hola a todos los aficionadas al fútbol, estamos aquí para ofreceros la retransmisión en directo de este partido y cubrir los momentos más interesantes e importantes. Os garantizamos que no os perderéis nada, simplemente relajaos y disfrutad.
Iberia 1999MjällbyConference LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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