Iberia 1999 - Mjällby: alineaciones y directo
El partido de la Conference League entre Iberia 1999 y Mjällby comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Iberia 1999: 31. Makaridze G., 40. Kobuladze G., 25. Amisulashvili A., 4. Selimovic V., 5. Jinjolava J. (capitán), 6. Dadiani N., 18. Lucas Caffe, 8. Kardava B., 9. Zagania A., 19. Sikharulashvili N., 10. Nachkebia Z.
Suplentes del Iberia 1999: 14. Alhassan I., 11. Bartishvili A., 30. Bochorishvili N., 3. Chanchar P., 29. Chikhradze L., 17. Ende S., 23. Kuliyev E., 16. Kurtanidze R., 27. Kutsiya G., 7. Kvaratskhelia D., 1. Megrelishvili T., 33. Tibue J.
Entrenador del Iberia 1999: Korgalidze L.
Alineación titular del Mjällby: 35. Lundin A., 33. Miettinen T., 4. Norén A., 5. Iqbal A., 14. Granath V., 7. Gustafson V., 22. Gustavsson J. (capitán), 26. Hoffmann I., 23. Samuelsson A., 18. Bergström J., 29. Lindberg O.
Suplentes del Mjällby: 3. Agnarsson M., 39. Arrhenius R., 6. Enggaard M., 1. Hansen S., 10. Kher J., 25. Nilsson M., 24. Pettersson T., 2. Svanberg L., 27. Tidstrand L., 13. Vallinder R.
Entrenador del Mjällby: Brännström A.
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