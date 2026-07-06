Portugal - España: anunciadas las alineaciones titulares

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Portugal - España: anunciadas las alineaciones titulares

Está a punto de comenzar uno de los duelos más esperados de los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Se han anunciado las alineaciones titulares para el derbi ibérico entre Portugal y España.

El encuentro comenzará a las 23:59, hora de Taskent. El equipo ganador obtendrá su pase a los cuartos de final del Mundial.

Ronaldo liderará el ataque de Portugal

Cristiano Ronaldo será titular en el ataque de Portugal. Estará acompañado en la línea ofensiva por João Félix y Pedro Neto.

En el centro del campo actuarán Bruno Fernandes, João Neves y Vitinha. En defensa, se ha depositado la confianza en Cancelo, Dias, Veiga y Nuno Mendes.

Alineación titular de Portugal:

  • Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Fernandes, João Neves, Vitinha, Neto, Félix, Ronaldo.

España apuesta por Yamal en ataque

La línea de ataque de España estará compuesta por Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Rodri, Pedri y Dani Olmo serán los encargados del control del balón y la creación de juego en el medio campo. Unai Simón defenderá la portería.

Alineación titular de España:

  • Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Pedri, Olmo, Rodri, Baena, Oyarzabal, Yamal.

Un boleto a cuartos de final en juego

Mundial 2026. Octavos de final

Portugal - España

Hora de inicio: 23:59, hora de Taskent.

Por un lado, la experimentada Portugal liderada por Ronaldo; por otro, España con estrellas como Yamal y Pedri. En el derbi ibérico no hay margen de error: la derrota significa decir adiós al Mundial.

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Shuhrat Razzakov
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