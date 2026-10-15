Rennes — OFI Creta: alineaciones y directo

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Rennes — OFI Creta: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el Rennes y el OFI Creta comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez que comience el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Rennes: 30. Samba B., 48. Ait Budlal A., 10. Blas L., 45. Kamara M., 4. Cresswell K., 95. Frankowski P., 9. Lepol E., 18. Nagida M., 21. Rongier V. (capitán), 17. Szymanski S., 11. Tamari M.

Entrenador del Rennes: F. Haise

Alineación inicial del OFI Creta: 31. Christogeorgos N., 14. Androutsos A. (capitán), 3. Athanasiou N., 41. Bouchalakis A., 24. Diekmann L., 11. Fountas T., 19. Kodro K., 2. Krizmanic K., 43. Nikolaou D., 18. Nuss T., 15. Poungouras A.

Entrenador del OFI Creta: K. Kontis

En directo0-1 EN VIVO
25
Moussa Tamari (Rennes) centra el balón al área buscando a sus compañeros, pero los defensores logran despejarlo.
22
Przemysław Frankowski (Rennes) da un pase corto preciso. Sebastian Szymański controla el balón al primer toque y logra iniciar un nuevo ataque.
18
El Rennes obligó a su rival a sacar de esquina.
17
Musa Al-Tamari (Rennes) centra al área, pero la defensa está atenta y despeja el peligro. Saque de esquina. El Rennes tendrá una oportunidad.
16
Un buen despeje del defensa significa que el córner no trae nada para el Rennes.
15
Saque de esquina ejecutado en corto por Sebastian Szymański (Rennes).
15
Ludovic Blas (Rennes) envía un centro peligroso al área, pero los defensas rivales bloquean el balón. El balón sale fuera del terreno de juego. Rennes lanzará un córner.
14
Szymanski (Rennes) saca el córner y centra al área, pero la defensa rival está atenta y despeja el balón.
13
Mahdi Camara (Rennes) intentó centrar al área, pero la defensa rival despejó el peligro. El balón salió del campo y se concedió un saque de esquina. Rennes puede continuar con sus ataques.
11
Ludovic Blas (Rennes) intentó un centro al área, pero su envío fue bloqueado.
100-1
Гол! Тахиархис Фоунтас (ОФИ Крит) қанотдан жарима майдончаси ичига етказиб берилган ажойиб узатмадан сўнг тўпни боши билан дарвозанинг чап пастки бурчагига йўллади!
9
Tras un libre directo ejecutado desde media distancia por el Rennes, uno de los defensores se hizo con el balón.
3
Sebastian Szymański (Rennes) lanza el córner, pero un defensa se eleva para despejar el balón de cabeza.
1
El partido ha comenzado, el encuentro de hoy acaba de arrancar.
00:01
Los jugadores están en el campo y el Rennes pone el balón en juego.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Andrea Colombo.
00:00
Ya se conocen las alineaciones iniciales de ambos equipos, ya puedes consultarlas.
00:00
Bienvenidos a la transmisión de texto del partido de hoy. Pueden seguir todos los eventos importantes en el campo por escrito. Disfruten del partido.
RennesOFI CretaEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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