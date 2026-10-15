Rennes — OFI Creta: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el Rennes y el OFI Creta comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez que comience el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Rennes: 30. Samba B., 48. Ait Budlal A., 10. Blas L., 45. Kamara M., 4. Cresswell K., 95. Frankowski P., 9. Lepol E., 18. Nagida M., 21. Rongier V. (capitán), 17. Szymanski S., 11. Tamari M.

Entrenador del Rennes: F. Haise

Alineación inicial del OFI Creta: 31. Christogeorgos N., 14. Androutsos A. (capitán), 3. Athanasiou N., 41. Bouchalakis A., 24. Diekmann L., 11. Fountas T., 19. Kodro K., 2. Krizmanic K., 43. Nikolaou D., 18. Nuss T., 15. Poungouras A.

Entrenador del OFI Creta: K. Kontis