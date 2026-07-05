¿Por qué Camavinga no quiere dejar el Real Madrid

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¿Por qué Camavinga no quiere dejar el Real Madrid

El futuro del centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga sigue sin estar claro. Aunque varios grandes clubes europeos han mostrado interés por el futbolista francés, él mismo tiene la intención de quedarse en Madrid.

Esto fue informado por el reconocido periodista Mario Cortegana, basándose en fuentes del club.

Hubo negociaciones con el Manchester City

Anteriormente se había informado que los directivos del Real Madrid habían ofrecido los servicios de Camavinga al Manchester City y que se habían iniciado negociaciones entre ambas partes.

Sin embargo, según Cortegana, la posición del jugador no ha cambiado.

« Pregunté a mis fuentes del club sobre Camavinga y el Manchester City. Volvieron a decir que Camavinga quiere quedarse en el Real Madrid », dijo el periodista.

El Real Madrid debe vender primero a un jugador

El club madrileño está considerando reforzar la plantilla con otro centrocampista.

Pero para que se materialice un nuevo fichaje, el Real Madrid tendrá que vender primero a uno de sus jugadores actuales.

« El problema es que ninguno de los jugadores actuales quiere irse », dijo Cortegana.

Por eso, el futuro de Camavinga también depende de otras decisiones de fichajes dentro del club.

Los resultados de Camavinga en la temporada

Eduardo Camavinga se incorporó al Real Madrid en 2021 procedente del Rennes por 31 millones de euros.

El centrocampista francés, en la temporada 2025/26, en todas las competiciones:

  • disputó 43 partidos;

  • marcó 2 goles;

  • dio 1 asistencia.

Por ahora, Camavinga no tiene intención de dejar Madrid. Sin embargo, si el Real Madrid decide fichar a un nuevo centrocampista, la situación en el mercado de fichajes podría cambiar rápidamente.

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Shuhrat Razzakov
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