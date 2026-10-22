OFI Creta - Bayer Leverkusen: alineaciones y directo

·53·Deportes
OFI Creta - Bayer Leverkusen: alineaciones y directo

El partido OFI Creta - Bayer Leverkusen, correspondiente a la Europa League, comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del OFI Creta: 1. Lilo K., 5. Kostulas K., 15. Punguras A., 2. Krizmanich K., 24. Dikmann L., 14. Andrutsos A. (capitán), 41. Buxalakis A., 3. Atanasiu N., 10. Kantalapedra A., 19. Kodro K., 18. Nuss T.

Suplentes del OFI Creta: 21. Apostolakis I., 11. Funtas T., 17. Gonsales B., 23. Kalafatis M., 8. Kanellopulos G., 6. Karaxalios Z., 13. Katsikas P., 90. Kenurgiakis P., 43. Nikolau D., 30. Romano T., 71. Sitmalidis A., 46. Teodosulakis I.

Entrenador del OFI Creta: Kontis K.

Alineación titular del Bayer Leverkusen: 28. Blaswich J., 17. Lucas, 5. Badé L., 4. Quansah J., 2. Medina F., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 9. Moreira A., 10. Tillman M., 7. Hofmann J., 14. Schick P. (capitán).

Suplentes del Bayer Leverkusen: 19. Diaby M., 1. Flekken M., 3. Gutierrez M., 43. Havighorst B., 36. Lomb N., 30. Maza I., 45. Minutilo G., 12. Tapsoba E., 23. Tella N.

Entrenador del Bayer Leverkusen: Martinez K.

En directo EN VIVO
25🟨
Aleix García (Bayer Leverkusen) no podía esperar otra cosa por esa dura falta. Y ahí está la tarjeta amarilla. Oleksiy Derevinsky no dudó en sacarla del bolsillo.
24
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) remató de cabeza un centro, pero el balón se marchó lejos del poste izquierdo.
23
Kenan Kodro (OFI Creta) se marchó hacia la portería, pero el defensa supo replegarse a tiempo para robar el balón.
21
Patrik Schick (Bayer Leverkusen) remata por encima del travesaño.
20
Aleix García (Bayer Leverkusen) envía un centro peligroso al área, pero el primer defensa despeja el balón.
20
Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) se quedó solo en el vértice del área y sacó un potente disparo hacia el lado derecho, pero Kleydman Lilo realizó una gran parada a dos manos para despejar el balón. Ahora el Bayer Leverkusen sacará de esquina.
18
Lorenzo Dickmann (OFI Creta) envió un centro peligroso al área buscando la cabeza de un compañero, pero un defensor saltó más alto para despejar el peligro. OFI Creta sacará un córner.
18
El saque de esquina ejecutado por Aitor Cantalapiedra (OFI Creta) no trae consecuencias.
17
OFI no pudo aprovechar el saque de esquina, los defensores despejaron el balón.
17
Aitor Cantalapiedra (OFI Creta) centra al área, pero la defensa despeja. Saque de esquina. Habrá ocasión para el OFI Creta.
16🟨
El árbitro Oleksiy Derevynsky detuvo el juego, caminó hacia la línea banda, habló con Carles Martínez y luego le mostró tarjeta amarilla.
14
Los jugadores del OFI controlan el balón con pases cortos entre ellos, esperando que se abran espacios en la defensa.
12
Thiago Nuss (OFI Creta) recibe un gran pase, aparece cerca de la frontal del área y dispara a portería. El portero hace una gran parada para rechazar el disparo. El balón sale fuera del terreno de juego. El OFI Creta sacará de esquina.
12
Aitor Cantalapiedra (OFI Creta) saca el córner y centra al área, pero la defensa está atenta y despeja el balón.
11
Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen) mete un pase filtrado al área, pero el balón va demasiado fuerte y Klydman Lilo sale de su portería para atraparlo.
9
Malik Tillman (Bayer Leverkusen) comete falta, el árbitro pita.
8
Loïc Badé (Bayer Leverkusen) comete falta sobre el rival pero se libra de la sanción del árbitro.
6
Oleksiy Derevynskyi hace sonar el silbato, ya que Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) comete falta sobre su rival.
3
Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) protagonizó una jugada individual, pero un defensa lo frenó y evitó el peligro.
2
El Bayer Leverkusen mantiene el ritmo del juego bajo control con pases cortos precisos.
1
La primera mitad acaba de empezar.
21:47
El Bayer Leverkusen pone el balón en juego.
21:45
El partido de hoy será dirigido por Oleksiy Derevinskyi.
21:45
Las alineaciones titulares ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.
21:45
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo, donde les traeremos toda la información al instante de lo que suceda en el partido.
OFI CretaBayer LeverkusenEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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