OFI Creta - Bayer Leverkusen: alineaciones y directo
El partido OFI Creta - Bayer Leverkusen, correspondiente a la Europa League, comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del OFI Creta: 1. Lilo K., 5. Kostulas K., 15. Punguras A., 2. Krizmanich K., 24. Dikmann L., 14. Andrutsos A. (capitán), 41. Buxalakis A., 3. Atanasiu N., 10. Kantalapedra A., 19. Kodro K., 18. Nuss T.
Suplentes del OFI Creta: 21. Apostolakis I., 11. Funtas T., 17. Gonsales B., 23. Kalafatis M., 8. Kanellopulos G., 6. Karaxalios Z., 13. Katsikas P., 90. Kenurgiakis P., 43. Nikolau D., 30. Romano T., 71. Sitmalidis A., 46. Teodosulakis I.
Entrenador del OFI Creta: Kontis K.
Alineación titular del Bayer Leverkusen: 28. Blaswich J., 17. Lucas, 5. Badé L., 4. Quansah J., 2. Medina F., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 9. Moreira A., 10. Tillman M., 7. Hofmann J., 14. Schick P. (capitán).
Suplentes del Bayer Leverkusen: 19. Diaby M., 1. Flekken M., 3. Gutierrez M., 43. Havighorst B., 36. Lomb N., 30. Maza I., 45. Minutilo G., 12. Tapsoba E., 23. Tella N.
Entrenador del Bayer Leverkusen: Martinez K.
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