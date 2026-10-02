«El Mundial nos cambió por completo»: Behruz Karimov sobre la revolución juvenil en la selección nacional

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«El Mundial nos cambió por completo»: Behruz Karimov sobre la revolución juvenil en la selección nacional

¡La selección nacional de Uzbekistán brindó una verdadera fiesta del fútbol a sus aficionados con una brillante victoria por 4-1 contra Siria! Tras el encuentro, el sólido defensa del equipo, Behruz Karimov concedió una entrevista abierta, hablando con entusiasmo sobre la intensidad inesperada de la nueva generación, las lecciones invaluables de la Copa del Mundo en el extranjero y la prueba decisiva ante un gigante continental: Corea del Sur. ¿Cómo logra nuestra selección rejuvenecida derrotar a sus rivales uno tras otro y qué planes se han trazado antes de la Copa Asiática?

Victoria sobre Siria y la nueva ola en la selección nacional

Behruz Karimov destacó el aumento significativo de la competencia y el ambiente interno en el equipo:

  • Plan táctico especial: El rival fue analizado profundamente y salir al campo con el único objetivo de ganar dio sus frutos;

  • Intensa motivación de los jóvenes: El rejuvenecimiento significativo de la plantilla encendió una llama en los ojos de los jugadores;

  • Ampliación de la competencia: No solo los convocados, sino también otros jóvenes talentos candidatos trabajan incansablemente para demostrar su valía;

  • Sin descanso: En los próximos partidos, sin importar quién sea el rival, esta lucha incansable continuará.

Experiencia mundialista y camino a la Copa Asiática

«Acumulamos suficiente experiencia en la Copa del Mundo en el extranjero y, si Dios quiere, vimos los resultados al aplicar esos conocimientos. Ahora nos estamos preparando bien para la Copa Asiática. Corea del Sur es una selección bastante fuerte y se puede aprender mucho de ellos», enfatizó el defensa.

La gran experiencia acumulada contra los mejores equipos del mundo en el Mundial ha fortalecido drásticamente la confianza mental de nuestros jugadores.

Puntos clave de la entrevista de Behruz Karimov

Dirección / Tema

Conclusión del jugador

Objetivos futuros y perspectivas

Partido contra Siria (4-1)

«Nos preparamos seriamente y salimos a ganar»

Continuar estudiando a cada rival en profundidad

Juventud en el equipo

«El equipo ha rejuvenecido, hay suficiente motivación y entusiasmo»

Competencia sana y fuerte por el once inicial

Efecto del Mundial

«Obtuvimos una gran experiencia en el Mundial en el extranjero»

Aplicar plenamente esta experiencia en la Copa Asiática

Partido contra Corea del Sur

El rival es muy fuerte y se puede aprender mucho de él

Oponer una resistencia seria al gigante

¿Cree que nuestra nueva selección, curtida en el Mundial y rejuvenecida, puede vencer a Corea del Sur y demostrar que es inigualable en Asia? ¿Cómo evalúa el juego de Behruz Karimov?

Deje sus análisis y opiniones en los comentarios y comparta esta candente entrevista de nuestra selección con todos los aficionados al fútbol a través de Telegram!

UzbekistánBehruz KarimovSiria 4-1Copa AsiáticaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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