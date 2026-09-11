Topuria regresa: ¿revancha contra Gaethje o supercombate contra Pimblett?

El regreso de Ilia Topuriaal octágono podría estar más cerca de lo esperado. El jefe de la UFC, Dana White, anunció que el luchador hispano-georgiano está listo para pelear. Lo más interesante es que el presidente de la promoción mencionó abiertamente a dos posibles oponentes para Topuria: Justin Gaethje y Paddy Pimblett.

La próxima pelea de Topuria despierta un interés especial entre los fans de la UFC. La razón es que vuelve al octágono tras una de las pruebas más difíciles de su carrera: su combate contra Justin Gaethje.

Sin embargo, esa derrota no ha cambiado sus planes.

Al contrario, la dirección de la UFC espera con ansias el regreso de Topuria.

Dana White: « Topuria está listo para pelear »

Dana White opinó sobre el estado actual de Topuria y sus posibilidades de combate, destacando que el luchador está listo para volver al octágono.

« Topuria está listo para pelear y estamos esperando su regreso con ansias. »

El jefe de la UFC también mencionó dos opciones muy grandes para el próximo rival de Topuria.

En su opinión, tanto una revancha contra Gaethje como un combate contra Pimblett podrían generar gran interés.

« Una posible revancha contra Gaethje sería una pelea increíble. Un duelo contra Pimblett sería un enfrentamiento fantástico. »

Esta declaración de Dana White ha convertido la cuestión del próximo combate de Topuria en una incógnita aún más interesante: ¿intentará vengarse de Gaethje o se lanzará a un nuevo supercombate contra Pimblett?

El último combate difícil para Topuria

Topuria subió al octágono por última vez en junio de 2026.

Durante el histórico torneo de la UFC celebrado en la Casa Blanca, se enfrentó a Justin Gaethje. El duelo no terminó como se esperaba para Topuria: el luchador español fue derrotado por nocaut técnico.

Este resultado supuso un duro golpe a la racha de victorias de Topuria.

Pero ahora, la atención no se centra en la derrota en sí, sino en cómo regresará.

Porque la carrera de los grandes luchadores a menudo se pone a prueba en situaciones así.

Es fácil ser campeón cuando se gana.

Recuperarse tras una derrota requiere un verdadero heroísmo.

La revancha contra Gaethje: la oportunidad de venganza definitiva

Una de las opciones más naturales para Topuria es la revancha contra Justin Gaethje.

Tras la derrota en el primer combate, es natural que Topuria tenga una fuerte motivación para demostrar su valía de nuevo.

Si se organiza la revancha, no será una simple pelea más de la UFC, sino que se convertirá en un combate de « segunda oportunidad ».

Topuria podría analizar los errores del primer enfrentamiento y desarrollar un nuevo plan contra el estilo de Gaethje.

Gaethje, por su parte, intentará confirmar su posición una vez más tras su primera victoria.

Por eso, en el escenario de una revancha, una pregunta será fundamental:

¿Podrá Topuria cambiar el resultado del primer combate?

La opción Pimblett es una historia completamente diferente

La segunda opción mencionada por Dana White es Paddy Pimblett.

El atractivo de este combate reside en el estilo y la personalidad de ambos luchadores.

Topuria es un luchador conocido por sus golpes potentes, su presión y su agresividad.

Pimblett, por su parte, se ha convertido en uno de los luchadores más populares de la UFC gracias a sus movimientos únicos en el octágono, su estilo característico y su gran audiencia.

Si se organiza un combate entre ambos, podría convertirse en un evento masivo, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también mediático.

La descripción de « enfrentamiento fantástico » de Dana White refleja precisamente ese interés.

¿Qué hará ahora Topuria?

Por ahora, el próximo rival de Topuria no ha sido determinado oficialmente.

Pero las declaraciones del jefe de la UFC muestran que la promoción tiene planes serios para su regreso.

Se vislumbran dos escenarios:

Opción ¿Por qué es interesante? Revancha contra Justin Gaethje Posibilidad de vengar la derrota y demostrar su valía Combate contra Paddy Pimblett Podría convertirse en uno de los mayores enfrentamientos mediáticos de la UFC

Ambos escenarios representan un gran desafío para Topuria.

En el primer caso, se enfrentará de nuevo al rival que lo derrotó.

En el segundo, comenzará una nueva y gran rivalidad.

Lo más importante: Topuria aún no ha dejado el escenario

La derrota contra Justin Gaethje pudo haber sido un duro golpe para la carrera de Topuria.

Pero la última declaración de la dirección de la UFC muestra algo importante: El nombre de Topuria sigue figurando en los planes de los mayores combates de la promoción.

Y ahora tiene una nueva misión.

Volver al octágono.

Demostrar su valía de nuevo.

Y, quizás, responder a la derrota anterior en una revancha contra Gaethje.

O crear un nuevo enfrentamiento con Pimblett que los fans de la UFC recordarán por mucho tiempo.

El próximo combate de Topuria no será uno más. Será un nuevo capítulo que podría mostrar su renacimiento tras la derrota.