Dana White lo insinuó en una palabra: ¿está Usman cerca de la UFC?

Usman Nurmagomedov noqueó a Archie Colgan en el primer asalto del torneo PFL New York y defendió su cinturón de campeón. Como esta victoria fue su última pelea bajo el contrato vigente, el campeón invicto del peso ligero se convirtió en uno de los agentes libres más cotizados del mercado de las MMA.

La gran intriga ahora es si firmará un nuevo contrato con la PFL o pasará a la UFC, donde Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev lograron grandes éxitos. La breve pero significativa respuesta de Dana White en Belgrado reforzó las especulaciones sobre el segundo escenario.

Le hicieron una pregunta a Dana White

En la rueda de prensa celebrada tras el torneo de la UFC en Belgrado, preguntaron a Dana White si estaba interesado en fichar a Usman Nurmagomedov para la organización.

El jefe de la UFC no dio una explicación extensa:

«Por supuesto».

Según los informes, White respondió con una sonrisa. Más tarde reaccionó con un emoji de risa a una publicación en redes sociales que incluía el vídeo. Esto no confirma que hayan comenzado negociaciones oficiales, pero demuestra que el jefe de la UFC no oculta su interés por el peleador.

La victoria en el primer asalto elevó su valor

La forma en que Usman llegó a la agencia libre también fue muy importante. No logró una victoria cualquiera: detuvo en el primer asalto a Archie Colgan, hasta entonces invicto, y defendió el cinturón de la PFL.

Antes del combate, Colgan tenía 13 victorias y un récord invicto, además de ocupar el tercer puesto del ranking del peso ligero de la PFL. La organización lo presentó como uno de los desafíos más serios para el campeón.

Sin embargo, Nurmagomedov no le dio mucho tiempo para reaccionar. Con patadas precisas y combinaciones de golpes desequilibró a Colgan y, con sus ataques posteriores, obligó al árbitro a detener el combate. Tras la victoria, el récord profesional de Usman quedó en 22-0.

¿Usman es realmente agente libre?

El combate contra Colgan era el último previsto en el contrato vigente de Nurmagomedov con la PFL. Tanto el propio peleador como la directiva de la promoción lo habían declarado públicamente antes del torneo.

Por tanto, ahora tiene derecho a estudiar ofertas para un nuevo contrato. Sin embargo, el estatus de «agente libre» no significa que Usman ya haya abandonado la PFL o que haya llegado a un acuerdo con la UFC.

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Así que el próximo destino de Usman todavía no está decidido. El «por supuesto» de Dana White es una señal de interés, pero no un contrato firmado.

La PFL tampoco dejará marchar fácilmente a su campeón

Aunque han aumentado los rumores sobre el paso de Usman a la UFC, la PFL no ha renunciado a la posibilidad de retener a su campeón.

El directivo de la PFL, Jon Martin, declaró antes del torneo que la cuestión de un nuevo acuerdo con el campeón se discutiría después de su última pelea. Subrayó que la promoción quería retener a Nurmagomedov, pero que el acuerdo también debía tener sentido desde el punto de vista financiero.

Por ello, Usman tiene al menos dos grandes caminos por delante:

quedarse en la PFL con un salario más alto y conservar su condición de campeón;

pasar a la UFC y comenzar una nueva etapa competitiva en la promoción de MMA más famosa del mundo.

La decisión quizá no dependa únicamente del dinero. El nivel de los rivales, el tiempo necesario para acercarse a una pelea por el título, el número de combates y otras cláusulas del contrato también pueden ser determinantes.

¿Por qué la opción de la UFC resulta tan atractiva?

Nurmagomedov compite en el peso ligero. La división de la UFC de hasta 70 kilogramos se considera tradicionalmente una de las más competitivas de la organización.

Un salto a la UFC podría abrir varias grandes oportunidades para Usman:

pelear contra rivales conocidos del ranking;

demostrar su nivel ante una gran audiencia;

tener la oportunidad de convertirse en campeón de la UFC;

escribir un nuevo capítulo en la historia del equipo Nurmagomedov.

El ascenso de Islam Makhacheval peso wélter también ha reforzado las especulaciones sobre una posible apertura de camino para Usman en el peso ligero. Sin embargo, la UFC no está obligada a darle de inmediato una pelea por el título a un nuevo luchador: primero podría exigirle derrotar a uno o varios rivales del ranking.

¿Qué dijo Khabib sobre las negociaciones?

El primo y entrenador de Usman, Khabib Nurmagomedov, declaró después de la victoria sobre Colgan que el futuro del peleador aún no estaba definido.

Según los informes, Khabib dijo que durante el próximo mes se analizarían distintas ofertas y que después se tomaría una decisión. Esta declaración no confirma por ahora los rumores de que Usman ya habría cerrado en secreto un acuerdo completo con la UFC.

Al contrario, parece que el equipo planea tomarse su tiempo para elegir las condiciones más favorables.

¿Qué podría significar la sonrisa de Dana White?

White suele utilizar respuestas breves y ambiguas en las negociaciones de fichajes. Por eso, su sonrisa y su reacción en redes sociales pueden interpretarse de varias maneras:

La UFC está preparada para contactar con Usman. Es posible que ya haya habido conversaciones iniciales. White está presionando a la PFL, su rival. El jefe de la UFC está aumentando deliberadamente el interés del público.

Por ahora, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada oficialmente. Pero algo está claro: Usman Nurmagomedov ha captado la atención de la directiva de la UFC.

Puede surgir una nueva fuerza en el peso ligero

Usman solo tiene 28 años, está invicto y es el actual campeón de la PFL. Con su nocaut sobre Colgan no solo retuvo el cinturón, sino que también llegó a las negociaciones por un nuevo contrato en una posición de gran fuerza.

La PFL podría ofrecerle una importante propuesta económica. La UFC le ofrecería una competencia más exigente, fama mundial y un nuevo camino hacia el título.

Por eso, el simple «por supuesto» de Dana White adquirió un significado mucho mayor que el de una respuesta normal. Ahora el mundo de las MMA espera saber no solo contra quién será la próxima pelea de Usman, sino en qué octágono competirá.

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